E-devlet üzerinden başvur, 750.000 TL hibe para al! 3 yıl ödemesiz devlet desteği de var! Vatandaşlar akın etti

3 yıl ödemesiz devlet desteği de var! Vatandaşlar akın etti. E-devlet üzerinden başvur, 750.000 TL hibe para al- KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tarafından sağlanan geri ödemesiz hibe destekleri Türkiye'deki vatandaşlara devam etmektedir. Son açıklamalarla birlikte e-Devlet üzerinden başvuru ekranları açılarak 3 yeni destek programının resmi olarak duyurusu yapıldı. Bu destek programlarıyla KOBİ'lerin başvurması durumunda en az 750 bin TL hibe desteği alabileceği belirtildi. Detaylar gecce.com.tr'de.

Bu destek ödemelerinin bir kısmının geri ödemeli, büyük bölümünün ise geri ödemesiz olarak verileceği açıklandı. KOSGEB tarafından sağlanan desteklerin sürekli olarak devam etmesiyle, iş kuracak olan ve küçük esnafı da desteklemeye devam edildiği vurgulandı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından da 3 yeni destek paketine dair açıklamalar yapıldı.

Bu destekler kapsamında, işletmelere tam tamına 10 milyon TL'ye kadar nakit akışı sağlanacak. Teknoloji destek programı çerçevesinde ise tüm başvuruların e-Devlet giriş kapısı üzerinden yapılacağı ifade edildi.

KOSGEB tarafından duyurulan 2 yeni destek paketi şunlardır:

Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER): Bu merkezler, girişimcilere ve işletmelere ön inkübasyon, inkübasyon ve inkübasyon sonrası süreçlerde iş geliştirme, mali kaynaklara erişim, yönetim, eğitim, danışmanlık, mentörlük, ofis ve ağlara katılım gibi hizmetlerin sağlandığı yapıları içermektedir. KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (KOBİ Teknoyatırım): Bu program araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve yenilik faaliyetleri çerçevesinde ürünlerin ticarileştirilerek ekonomiye katma değer sağlamasına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda uluslararası pazara ihracatı mümkün kılacak yatırım başvurularını da desteklemektedir. Bu programla teknoloji, bilgi birikimi veya ürün bileşenlerinin geliştirilmesi hedeflenirken, ticari son ürün çıkarılması da hedeflenmektedir.

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini desteklemek amacıyla kurulmuş bir kamu kurumudur. KOSGEB, işletmelere finansal destek sağlamak için çeşitli hibe programları sunmaktadır. Bu hibe programlarından birine başvurmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: