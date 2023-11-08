E-Devlet isminize 60.000 TL, 120.000 TL yatırdı! Bugün bakın

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için oluşturulan KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı, işletmelerin finansal yüklerini hafifletmeyi ve gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. KOSGEB, işletmelerin ihtiyaçlarına göre farklı destek kategorileri sunar. İş kurma, makine-teçhizat alımı ve acil destek kredisi gibi çeşitli alanlarda işletmeler finansal destek alabilirler.

Yeni İşletmeler için KOSGEB Hibeleri

KOSGEB'in yeni işletmeler için sunduğu hibe ve destekler, iş kurma sürecini kolaylaştırır. 50.000 TL'lik hibe desteği ve ek puanlar, işletmelerin gelişimine katkıda bulunur.

Stratejik Sektörler için Ekstra Destekler

Stratejik ve öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için 500.000 TL'ye kadar destek ve ek puanlar mevcuttur, bu da büyük bir finansal avantaj sağlar.

İşletme Geliştirme ve İş Birliği İmkanları

KOSGEB, işletmelerin rekabet güçlerini artırmak için işletme geliştirme ve iş birliği destekleri de sunar.

KOSGEB'in Teknik Danışmanlık ve Model Fabrika Desteği

Teknik danışmanlık ve model fabrika desteği gibi programlar, işletmelerin operasyonel kapasitelerini ve üretim kalitelerini iyileştirir.

KOBİ'ler için Performans ve Sertifika Desteği

Performans ve sertifika desteği ile KOBİ'ler, personel eğitimi ve mesleki gelişim alanında finansal yardım alabilirler.

Geleneksel Girişimci Desteği

Kendi işini kurmak isteyen geleneksel girişimciler için sağlanan destekler, iş kuruluş aşamasındaki finansal engelleri aşmayı amaçlar.

Nasıl Başvurulur: KOSGEB Hibe ve Destek Başvuru Süreci

KOSGEB hibe ve desteklerine başvurmak için girişimcilerin belirli adımları takip etmeleri gerekmektedir. Bu süreçte öncelikle KOSGEB'e kayıt olunmalı ve gerekli eğitimler alınmalıdır.

KOSGEB Destek Programlarına Uygunluk ve Değerlendirme

KOSGEB desteklerine başvuracak işletmelerin uygunluk kriterlerini karşılaması ve projelerinin detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor.

KOSGEB Desteklerinden Maksimum Faydalanma Stratejileri

Etkili bir iş planı ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi, KOSGEB desteklerinden maksimum fayda sağlamak için kritik önem taşır.