E-Devlet Hesabınızda Şok Sahtekarlık! Aman Dikkat Ele Geçmiş Olabilir

Devlet tarafından e-devlet hesabı olan vatandaşa son dakika uyarı yapıldı. E-devlet hesabınız hackerler tarafından ele geçrilmiş olabilir ya da yapacağınız tek bir hamle ile ele geçirilmiş olabilir. Korkutma yöntemi ile sizin hesabınızı an be an takip ederek, ele geçirebiliyorlar. Uzun süredir edevlet üzerinden çift faktörlü koruma seçeneği aktif edilebilir özelliği gelmiş bulunuyor. Sunulan yeni güncellemeden tüm e-devlet kullanıcılarının faydalanması gerekliliği konusunda da sık sık uyarı yapılmaya başlandı. çünkü cep telefonunuza gelen tek bir mesaja tıklamanız hayatınızın hatasını yapmaya yol açabilir. Ve başınıza geri dönülmez işler açabilir. Nasıl mı....

E-devlet hesabınıza girerken, google üzerinden arama yaparak değil de sadece sistemin ismini yazarak girmeniz gerekmekte. http://turkiye.gov.tr yazarak e-devlet hesabınıza girmeniz durumunda hiç bir tehlike söz konusu değil. Öte yandan e-devlet kapısı olarak sunulan uygulama da güvenli yolları izlemenizi sağlıyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından sunulan son dakika gelişmeler de edevlet hesapları üzerine siber saldırılar gerçekleşmeye başladığı bilgisi ulaşmış bulunuyor. Her bilginizin yer aldığı e-devlet hesabınız üzerinden yapacağınız tek bir hata ile tüm bilgileriniz siber saldırganların eline geçebilmektedir.

Dolandırıcıların yeni dolandırma yöntemi ise SMS olarak biliniyor. Vatandaşa ödemesi gerekli olduğu bir ceza olduğunun beyan edildiği SMS'ler oltalama yöntemi ile saldırganların hedefi oluyor. Size yönlendirilen linke tıklamanız ya da yanlış siteden edevlet şifreniz ve tc kimlik numaranızı kullanmanız durumunda tüm bilgileriniz saldırganların eline geçiyor. İsim ve soyismi ile uyumlu gelen SMS'lere dikkat edilmesi gerekiyor. Mesaj gönderilen kişinin bir cezası veya vergi ödemesi olduğuna dair vurgu yapılıyor. Mesajın sonunda e-Devlet "Maliye Sorgulama" veya UYAP ile benzer bir link bulunuyor.

e-devlete benzeyen bir sisteme giriş yapmanız adına yönlendirilen vatandaşa IBAN bilgileri atılıyor. Ya oraya fazla miktar gönderilerek dolandırılabilir ya da tüm bilgileriniz saldırganların eline geçebilir. Konu ile alakalı olarak SPK açıklama yaparak uyardı bulundu ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "Kurulumuzun şahısları telefonla arayarak haklarında idari para cezası tesis edilmeden önce uzlaşma başvurusunda bulunup bulunmayacağının sorulması veya belirli IBAN numaralarına para gönderilmesini talep etme gibi bir uygulaması bulunmamaktadır." dedi.

Son zamanlarda sosyal medyada da ok konuşulan detaylarda; ünlü fenomenlerin bile dolandırılması için harekete geçildiği bilgisi yapılırken, kesinlikle gelen mesajların önemsenmemesi konusunda uyarılar da yapıldı.