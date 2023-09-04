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E-devlet Başvurusu Az Önce Açıklandı Sadece Çocuklu Hanelere 3300 TL Ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni bir destek ödemesi açıklandı. Tek şart başvurmak

E-devlet Başvurusu Az Önce Açıklandı Sadece Çocuklu Hanelere 3300 TL Ödenecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-09-2023 20:53

Günümüzde özellikle de dar gelirli vatandaşa bir çok destek ödemesi yapılmaktadır. Bu ödemelerdeki amaç ise dar geçimli vatandaşın refahını sağlamak ve en azından temel ihtiyaçlarını karşılamaktır. Sosyal yardım adı altında ödenen bu destek ödemeleri konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı onayı gerekmektedir. Bir destek ödemesi de 3300 TL destek ödemesidir. Peki devletin sunduğu 3300 TL destek ödemelerinden kimler faydalanabilir? 3300 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? 3300 TL destek ödemesine hak sahibi olmak isteyen, başvuru şart ve detaylarını merakla araştırmakta. 

Devlet Dar gelirli vatandaşa düzenli ya da Tek seferlik destek ödemesi yapmaktadır. Her yıl milyarlarca lira üzerinde destek ödemesi yapılmaktadır. Bunu destek ödemelerinden birisi de 3300 TL yardım olarak açıklanırken söz konusu bu yardımdan faydalanmak isteyen vatandaş 3300 TL yardım başvuru şart ve detaylarını araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu destek ödemeleri ile alakalı başvurular e-devlet sistemi üzerinden tamamlanabiliyor. Bağlı bulunduğunuz belediyenin kaymakamlıklarına başvuru imkanı bulunmayan vatandaş e-devlet sistemi üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sayfasına geçerek 3300 TL yardım için başvurusunu tamamlayabilir.

 

3300 TL yardım kimler faydalanacak?

Ödemelerinin 2023-2024 yılı için henüz başlamadığı ancak başvuruların kabul edildiği 3300 TL yardımdan kimlerin faydalanacağı merakla araştırılıyor. Bu kapsamda hanede okuyan çocuğu olan anne ve babaya verilen sosyal destek miktarı 3300 TL olarak açıklanmış bulunuyor. Yani hanede eğitim gören çocuğun olmaması durumunda bu yardımdan faydalanmak da mümkün olmuyor.

Öğrenim gören çocuğun başarı seviyesinin yüksek olması durumunda ödemeler sürekli olarak yapılacak iken haneye giren gelir de önem arz ediyor. Hanenin dar gelirli kapsamında Aile Bakanlığı tarafından onay almış olması gerekmekte. 

Başvurular nereden yapılıyor

Devletin sunduğu destekler için başvuru adresi belediyenin Kaymakamlık binaları olurken, yüz yüze başvuru işlemini tanımlama fırsatı olmayan vatandaş E-devlet sistemi üzerinden başvurusunu tamamlayabilir. Bunun için e-devlet sistemi üzerinden arama kısmına sosyal yardımlar yazarak ilgili sayfaya yönlenebilirsiniz. 

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