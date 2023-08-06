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E-devlet başvuru ekranı heyecanla bekleniyor! TOKİ 2.655 TL taksitle anında teslim 2+1 sıfır daire satacak

TOKİ'nin sosyal konut projeleri, dar gelirli vatandaşlar için büyük bir umut kaynağı olmaya devam ediyor.

E-devlet başvuru ekranı heyecanla bekleniyor! TOKİ 2.655 TL taksitle anında teslim 2+1 sıfır daire satacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Ev sahibi olmak, yükselen kiralar ve artan konut fiyatları nedeniyle dar gelirli vatandaşlar için zorlaşmış durumda. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ucuz sosyal konut projeleri ile dar gelirli vatandaşların umudu olmaya devam ediyor.

TOKİ Sosyal Konutları ile Hayalinizdeki Evi Sahiplenin

TOKİ'nin ürettiği ucuz sosyal konutlar, ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlara büyük bir destek sağlıyor. 2022 yılında satışa sunulan 250 bin sosyal konut için 5 milyon kişinin başvuru yapması, TOKİ'nin ne kadar önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini gösteriyor.

Yeni İlanla Daha Fazla Kişi Ev Sahibi Olacak

TOKİ, ev sahibi olmayı hayal edenleri sevindirecek bir ilan daha yayımladı. Artık kira öder gibi değil, kiradan bile daha uygun taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Yeni ilan kapsamında 1+1 planında 9 adet ve 2+1 planında 10 adet olmak üzere toplamda 19 konut satışa sunuldu.

Başvurular Ne Zaman Yapılabilir?

TOKİ'nin açıklamasına göre, yeni konut projesi için başvurular 14 Ağustos 2023 ile 18 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilir. Başvuruları yapmak isteyenler e-Devlet internet sitesi veya Ziraat Bankası Ankara şubelerini kullanabilirler.

 

Başvuru Şartları Nelerdir?

TOKİ'nin sosyal konut projelerine başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Projeye başvurulan il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak veya il nüfusuna kayıtlı olmak,
  3. Başvuru sahibi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının daha önce TOKİ'den konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız bölüme sahip olmaması (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri dışında),
  4. Başvuru tarihinde 25 yaşını doldurmuş olmak (Eşi vefat etmiş çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır),
  5. Aylık hane halkı gelirinin en fazla net 34.000,00 TL olması (Toplam hane halkı geliri, gıda, yol ve diğer yardımlar dahil en fazla 34.000,00 TL olmalıdır).
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