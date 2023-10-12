Duygu Nebioğlu Kimdir? Metin Akpınar'ın evlilik dışı kızı olduğunu iddia etti

Türk tiyatrosu ve sinemasının efsanevi ismi Metin Akpınar'ın hayatında yıllarca saklı kalan bir sır gün yüzüne çıktı. 62 yıldır Göksel Özdoğdu ile mutlu bir evlilik sürdüren Akpınar'ın, evlilik dışı ilişkiden bir kızı olduğu ortaya çıktı.

Duygu Nebioğlu isimli genç kadın, Metin Akpınar hakkında Antalya’da babalık davası açtı. Gizlilik kararı alınarak görülen dava sonuçlandı. Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla yaşadıklarını ve mahkeme sonucunu anlattı. Bu açıklama sonrasında Metin Akpınar'ın Duygu Nebioğlu'nun biyolojik babası olduğu kesinlik kazandı.

Bu olay, hem Metin Akpınar'ın hayranları hem de Türk sanat dünyası için büyük bir sürpriz oldu. Şimdi gözler, usta sanatçıdan gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Umarız, bu durum tüm taraflar için en iyi şekilde sonuçlanır ve yaşananlar herkes için bir ders niteliğinde olur.

Sosyal medya, son günlerin en çok konuşulan konusuna şahit oldu. Metin Akpınar'ın evlilik dışı kızı olduğu iddiasıyla gündeme gelen Duygu Nebioğlu, Instagram hesabından duygusal bir paylaşımla yaşam öyküsünü anlattı.

Duygu Nebioğlu, paylaşımında hayatının ilk yıllarını şöyle anlatıyor: "Ben, 1988 yılında Antalya'da bu dünyaya geldim. Hayatın zorluklarıyla erken yaşlarda tanıştım. Bebeklik ve çocukluk dönemim oldukça zor şartlarda geçti. Ancak 1994 yılında hayatımın dönüm noktasını yaşadım; Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim. Onlar sayesinde topluma kazandırılmak için bir yolculuğa başladım."

Ancak bu yolculuğun bir noktasında, biyolojik ailesini ve soyunu merak etmeye başladığını belirtiyor. Bu merak, onu Metin Akpınar gibi bir sanatçının kızı olduğu gerçeğine götürdü.

Nebioğlu'nun bu içten paylaşımı, birçok kişi tarafından büyük ilgi gördü ve hikayesi binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Hayatın getirdiği zorluklara rağmen ayakta kalmayı başaran Nebioğlu'nun hikayesi, birçok kişi için ilham kaynağı oldu. Bu gelişmelerin ardından, Nebioğlu ve Akpınar arasında nasıl bir ilişki kurulacağı merakla bekleniyor.

Duygu Nebioğlu Kimdir?

Duygu Nebioğlu 1988 yılında Antalya'ya gelmiştir. 35 yaşındaki Nebioğlu, 6 yaşındayken bir aile tarafından evlatlık edinmiş ve bu aile tarafından büyütülmüştür. 21 yaşındayken usta sanatçı Metin Akpınar'ın kızı olduğunu öğrendiğini söyleyen Nebioğlu, daha sonra açtığı babalık davasını kazanarak resmen Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlamıştır.

Duygu Nebioğlu'nun sosyal medya üzerinden paylaştığı hayat hikayesi tam olarak şu şekilde;

"Benim adım Duygu Nebioğlu, 88 yılında Antalya'da yaşama tutundum. Dünya'nın varlığını talihsiz olaylar ile kavradım. Bebekliğim, çocukluğum zor şartlar altında geçti. 94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim. Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soy ağacımın merakına düştüm.

Bu düşünce beni Türk toplumuna mâl olmuş Sayın Metin Akpınar'a ulaştırdı, henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağırana basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım bu sebeble saygı değer avukatlarıma ulaştım.

Bugün avukatlarim Ferihan Polat ve Ahmet Furkan Uludağ sayesinde Metin Akpinar'ın babam olduğu Akseki Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile resmiyete kavuşmuştur. Adalet karşında tüm haklarımı koruma altına almış bulunuyoruz.

Şaşkınım, yıllar sonra gelen mutluluk hayatmın ilk günü gibi oldu. Kamuoyuna bunu açıklamayı borç bilip sevgi ve barış içerisinde hareket edeceğimizi duyurmak istiyorum. Bu süreçte bana destek olan ve koşulsuz sevgi veren Nebioğlu aileme teşekkür ediyorum . Duyguluyum"