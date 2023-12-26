Düşük Fiyatlı Sıfır Araçlar Listelendi! Listede Hyundai, Kia, Fiat, Citroen, Seat, Renault Var...

2023 yılının sonuna yaklaşırken otomobil severler için heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Türkiye otomobil pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre %60.8'lik bir artışla 1 milyon 73 bin 982 adet satışa ulaşarak rekor kırdı. Bu rekabetçi atmosferde, ekonomik fiyatlarla yeni bir araba sahibi olma imkanı da dikkat çekiyor. 900 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar bulmak zorlaşsa da, hala uygun seçenekler mevcut.
Araç fiyatlarındaki artışa rağmen, aralık ayında güncellenen fiyatlarla Türkiye'de 900 bin TL'nin altında satılan otomobiller şunlar:
- Hyundai i10 - 710 bin TL: Ekonomik fiyatı ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.
- Kia Picanto - 780 bin TL: Kompakt yapısı ve şehir içi kullanımı ile ideal.
- Fiat Panda - 792 bin 900 TL: Şehir yaşamı için uygun ve bütçe dostu.
- Fiat Egea Sedan - 794 bin 900 TL: Geniş iç mekanı ve konforuyla öne çıkan bir sedan.
- Hyundai i20 - 799 bin TL: Modern tasarımı ve teknolojik özellikleriyle göz alıcı.
- Citroen C3 - 813 bin TL: Şık ve özgün tasarımı ile fark yaratan bir hatchback.
- Seat Ibiza - 825 bin TL: Dinamik sürüş deneyimi ve sportif tasarım.
- Renault Clio - 826 bin 900 TL: Yenilikçi özellikleri ve enerjik tasarımıyla popüler.
- Renault Taliant - 837 bin 900 TL: Şık tasarımı ve geniş iç hacmiyle dikkat çeken bir model.
- Fiat Egea Hatchback - 854 bin 900 TL: Fonksiyonel yapısı ve geniş bagaj hacmiyle aileler için uygun.
Bu otomobiller, yeni bir araç sahibi olmak isteyenler için ekonomik seçenekler sunuyor. Ancak, sıfır araç alırken dikkatli bir seçim yapmak ve ihtiyaçlara uygun bir model tercih etmek gerektiğini unutmamak önemli.
Sıfır Araçların Fiyat Değişimleri
Diğer yandan, Volkswagen ve Skoda gibi popüler markaların modellerinde de 2023 yılı boyunca belirgin fiyat artışları gözlemlendi. İşte bu markalara ait bazı modellerin aylık güncellenen fiyat listeleri:
Volkswagen Polo:
- Mayıs: 637.000 TL
- Haziran: 740.200 TL
- Temmuz: 853.100 TL
- Ağustos: 887.500 TL
- Eylül: 887.500 TL
- Ekim: 922.800 TL
- Aralık: 977.900 TL
Volkswagen T-Cross:
- Mayıs: 798.800 TL
- Haziran: 928.400 TL
- Temmuz: 1.070.200 TL
- Ağustos: 1.113.300 TL
- Eylül: 1.113.300 TL
- Ekim: 1.124.400 TL
- Aralık: 1.191.600 TL
Volkswagen Golf:
- Mayıs: 805.500 TL
- Haziran: 944.900 TL
- Temmuz: 1.089.200 TL
- Ağustos: 1.133.100 TL
- Eylül: 1.133.100 TL
- Ekim: 1.144.400 TL
- Aralık: 1.212.800 TL
Skoda Fabia:
- Mayıs: 654.900 TL
- Haziran: 779.900 TL
- Temmuz: 864.267 TL
- Ağustos: 869.000 TL
- Eylül: 889.000 TL
- Ekim: 889.000 TL
- Kasım: 914.900 TL
- Aralık: 939.900 TL
Fiyat listeleri ülkemizdeki otomobil tutkunlarına otomobil fiyatlarındaki değişimleri yakından takip etme imkanı sunuyor. Yıl sonu fırsatlarından yararlanmak isteyen alıcılar için, bu fiyatlar önemli bir referans olabilir. Yeni bir otomobil almak isteyenler, bu bilgileri değerlendirerek bütçelerine ve ihtiyaçlarına en uygun seçimi yapabilirler.