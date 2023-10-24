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Düşük Faizli Yeni Konut Kredisi Detayları: Aylık Taksit ve Banka Kredi Limitleri

Düşük faizli yeni konut kredisi aylık taksitleri ve detayları belli oldu. 15 yıl vade, %1.20 faiz oranı ile 2.5 milyon TL'lik ev için aylık 34 bin TL taksit bekleniyor. Bankalar, 5 milyon TL'ye kadar olan konutlar için yüzde 80 kredi verecek. Detaylar için tıklayın.

Düşük Faizli Yeni Konut Kredisi Detayları: Aylık Taksit ve Banka Kredi Limitleri
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-10-2023 13:45

İlk evini alacaklar için sunulan düşük faizli konut kredisi paketi detayları belli oldu. 15 yıl vade ile yüzde 1.20 faiz oranı sunulurken, 2,5 milyon TL değerindeki konut için aylık taksitlerin 34 bin TL civarında olacağı ifade edildi.

Ev almayı planlayanlar için yeni bir konut kredisi müjdesi geldi. İlk ev sahibi olacaklar için sunulan kredi paketinde, hem faiz oranları hem de vade süresi belirlendi. Peki, bu krediden kimler faydalanabilecek ve aylık taksitler ne kadar olacak?

Yeni Konut Kredisi Detayları

Konut fiyatlarının artışı ve konut kredi faizlerinin rekor seviyelere ulaşması nedeniyle, ilk evini alacaklar için özel bir konut kredisi paketi hazırlandı. Bu pakette;

  • Vade süresi 15 yıl olarak belirlendi.
  • Faiz oranı ise yüzde 1.20 olarak ayarlandı.
  • 2,5 milyon TL değerindeki bir konut için aylık taksit miktarının yaklaşık 34 bin TL olacağı ifade ediliyor.

Kimler Bu Krediden Faydalanabilecek?

Bu özel konut kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenler için bazı şartlar belirlendi:

  • Başvuru yapılacak şehirde son 1 yıl içinde herhangi bir konut satın alınmamış olması gerekiyor.
  • Eğer hisseli bir konuta sahipseniz, bu hissenin yüzde 50'den fazla olmamış olması gerekiyor.

Bankaların Vereceği Kredi Miktarı

Kredi paketinde, 5 milyon TL değerindeki bir konuta kadar olan ekspertiz raporları için, bankaların kredi miktarını konut değerinin en az yüzde 80'i kadar vermeleri planlanıyor.

Gayrimenkul uzmanı Ömer Sabri Yoldaş, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Fiyatların daha da oturacağı bir döneme girdik. Ancak bu dönemin de geçici olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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