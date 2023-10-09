Düşük faizli ilk evim konut kredisi ne zaman çıkacak? Gözler kabine toplantısında

Düşük faizli ilk evim konut kredisi ne zaman çıkacak? Hükümet, kiracıları ev sahibi yapma hedefiyle yeni bir konut kredisi kampanyası hazırlığı içinde. Bu kampanya ile vatandaşların ev alma hayalleri gerçeğe dönüşebilir.

Yeni Destek Kredisi Kampanyası Yolda

Türkiye'de artan konut fiyatları, ev sahibi olma hayalini ertelemek zorunda kalan birçok kişiyi derinden etkiliyordu. Ancak devlet, kiracıları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir destek kredisi paketi üzerinde çalışmalarına hız verdi. Kiracıların ev sahibi olma şansını artıracak bu kampanya için geri sayım başladı.

Farklı Rakamlar ve Oranlar Masada

Sadece tapusu olmayanlar ve ilk evini alacak olanlar bu özel konut kredisi kampanyasından yararlanabilecekler. Ancak bu kampanya, farklı rakamlar ve faiz oranları ile geliyor. Müteahhitler, sıfır konut alacak kişilere yüzde 0.64 veya en kötü ihtimalle yüzde 0.99 faiz oranları sunmayı planlarken, ikinci el konut kredisi için ise yüzde 1.20 faiz oranı bekleniyor.

İlk Evim Konut Kredisi Kampanyası Ne Zaman Başlayacak?

Konut kredisi çekerek ev sahibi olmak isteyenler, yükselen faiz oranları ve konut fiyatları nedeniyle hayallerine bir türlü kavuşamıyordu. Ancak yeni destek kredisi müjdesi, umutları yeniden yeşertti. Emlak Konut GYO liderliğinde düzenlenecek olan orta gelir grubu yeni konut kredisi kampanyası, uzun bir bekleyişin ardından hayata geçirilmeye hazırlanıyor.

Başvurular Ne Zaman Alınacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıkları arasında kurulan ortak çalışma grubu, detaylı bir şekilde konuyu incelemeye devam ediyor. Kredinin bakanlar kurulu toplantısında gündeme alınması bekleniyor. Ancak hükümetin önceliği emekli maaşlarına ara zam ve ikramiye gibi konulara vermesi durumunda, kararın bir sonraki kabineye kalabileceği belirtiliyor.

Kiracıları ev sahibi yapacak bu konut kredisi kampanyası, Türkiye'de konut sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyenler için büyük bir umut kaynağı olacak. Detaylar netleştikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.