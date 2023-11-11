Düşük emekli maaşına yeni balans ayarı! Emekliye tüm fark şak diye ödenecek

Ocak ayı itibarıyla milyonlarca kişinin emekli maaşının zamlanacağı belirtilirken, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) sıra bekleyen yaklaşık 200 bin EYT'linin dosyasıyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

Bu detaya göre, işlemlerin yanlış yapılması sonucu bazı kişilerin emekli maaşları beklediklerinden daha az ödendi. Ekonomist Muhammet Bayram, SGK'ya başvurarak eksik ödenen emekli aylığı farkının alınabileceğini ifade etti. Bu durum, düşük maaş alan emekliler için önemli bir düzenleme olarak görülüyor.

Ayrıca, EYT kapsamında emekli aylığı bağlama işlemlerinin devam ettiği ve henüz tamamlanmayan 200 bine yakın dosyanın bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Bu gelişme, emekli maaşları ve EYT konusunda bekleyiş içinde olan vatandaşlar için önemli bir haber olarak öne çıkıyor. Bu durum, emekli maaşlarının düşük çıkması sorununa bir çözüm olarak görülüyor. SGK'ya yapılan başvurular sonucunda, eksik ödenen emekli aylığı farklarının geri ödenmesi bekleniyor. Bu gelişme, özellikle düşük emekli maaşı alan vatandaşlar için önemli bir finansal destek sağlayabilir.

Vurgulanan bir diğer önemli nokta ise, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumu. EYT kapsamında emekli olmayı bekleyen yaklaşık 200 bin kişinin dosyalarının hâlâ SGK'da işlem beklediği belirtiliyor. Bu durum, EYT ile ilgili sürecin hâlâ devam ettiğini ve bu konuda bekleyişin sürdüğünü gösteriyor.