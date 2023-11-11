Advert

Düşük emekli maaşına yeni balans ayarı! Emekliye tüm fark şak diye ödenecek

Türkiye'de emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Düşük emekli maaşına yeni balans ayarı! Emekliye tüm fark şak diye ödenecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-11-2023 17:02

Ocak ayı itibarıyla milyonlarca kişinin emekli maaşının zamlanacağı belirtilirken, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) sıra bekleyen yaklaşık 200 bin EYT'linin dosyasıyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

Bu detaya göre, işlemlerin yanlış yapılması sonucu bazı kişilerin emekli maaşları beklediklerinden daha az ödendi. Ekonomist Muhammet Bayram, SGK'ya başvurarak eksik ödenen emekli aylığı farkının alınabileceğini ifade etti. Bu durum, düşük maaş alan emekliler için önemli bir düzenleme olarak görülüyor.

Ayrıca, EYT kapsamında emekli aylığı bağlama işlemlerinin devam ettiği ve henüz tamamlanmayan 200 bine yakın dosyanın bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Bu gelişme, emekli maaşları ve EYT konusunda bekleyiş içinde olan vatandaşlar için önemli bir haber olarak öne çıkıyor. Bu durum, emekli maaşlarının düşük çıkması sorununa bir çözüm olarak görülüyor. SGK'ya yapılan başvurular sonucunda, eksik ödenen emekli aylığı farklarının geri ödenmesi bekleniyor. Bu gelişme, özellikle düşük emekli maaşı alan vatandaşlar için önemli bir finansal destek sağlayabilir.

Vurgulanan bir diğer önemli nokta ise, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumu. EYT kapsamında emekli olmayı bekleyen yaklaşık 200 bin kişinin dosyalarının hâlâ SGK'da işlem beklediği belirtiliyor. Bu durum, EYT ile ilgili sürecin hâlâ devam ettiğini ve bu konuda bekleyişin sürdüğünü gösteriyor.

Benzer Haberler
Kademeli emeklilik kararı çıktı: EMADDER 2000 sonrası emeklilik tablosu! İlk aşamada o kişiler emekli olacak Kademeli emeklilik kararı çıktı: EMADDER 2000 sonrası emeklilik tablosu! İlk aşamada o kişiler emekli olacak
Staj ve çıraklık sigortası şartları açıklandı! 5000+1+2+ yıllık prim, 48-49-50 ve 51 yaş geliyor! Staj ve çıraklık sigortası şartları açıklandı! 5000+1+2+ yıllık prim, 48-49-50 ve 51 yaş geliyor!
BİM, A101 ve Şok markette 1, 4, 5 litre ayçiçek yağı fiyatları çakıldı! İşte Sole, Evin, Yudum, Abalı, Biryağ fiyatları BİM, A101 ve Şok markette 1, 4, 5 litre ayçiçek yağı fiyatları çakıldı! İşte Sole, Evin, Yudum, Abalı, Biryağ fiyatları
Asgari ücret için Ocak ayı zamlı maaşlar masaya geldi! Özel sektöre ek bütçe ayrıldı Asgari ücret için Ocak ayı zamlı maaşlar masaya geldi! Özel sektöre ek bütçe ayrıldı
Son dakika: Dolar kurunun 37 TL olacağı tarihi söyledi! Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti Son dakika: Dolar kurunun 37 TL olacağı tarihi söyledi! Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti
Devletten düşük faizli konut kredisi müjdesi! 180 ay vade ve ödeme detayları açıkladı Devletten düşük faizli konut kredisi müjdesi! 180 ay vade ve ödeme detayları açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı
  • 07-11-2023 15:21

Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!
  • 06-11-2023 11:08

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!

  • 06-11-2023 12:36

"Yıldızlar Bana Uzak" dizisinden ilk kareler

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı
  • 09-11-2023 12:36

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Meme ameliyatı olup 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel'in fit görünümü dikkat çekti...
  • 07-11-2023 14:51

Meme ameliyatı olup 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel'in fit görünümü dikkat çekti...