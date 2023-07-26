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Dünyaca ünlü kurumdan 2024 altın ons tahminini açıkladı! Bunu yapmayan bin pişman olur!

JPMorgan tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Amerika'da görülmesi olası bir resesyon öncesi altın için bir fırsat oluştuğu belirtiliyor.

Dünyaca ünlü kurumdan 2024 altın ons tahminini açıkladı! Bunu yapmayan bin pişman olur!
Yayın Tarihi : 2023-07-26 16:31

Bunu yapmayan bin pişman olur! Dünyaca ünlü kurumdan 2024 altın ons tahminini açıkladı-  JPMorgan tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Amerika'da görülmesi olası bir resesyon öncesi altın için bir fırsat oluştuğu belirtiliyor. Bu durum, faiz oranlarının düşürülmeye başlamasıyla birlikte altının ons fiyatının yıl sonunda 2 bin dolar seviyesine ulaşacağı beklentisiyle açıklanıyor. JPMorgan'a göre, 2024 yılında altının rekor seviyelere çıkması bekleniyor.

Açıklamada, JPMorgan'ın küresel emtia araştırma müdürü Greg Shearer'in imzasının olduğu belirtiliyor. Shearer'a göre, Fed'in gelecek sene ikinci çeyrekte faiz indirimlerine başlaması bekleniyor ve bu durum Amerika'da reel getirilerin düşmesine yol açacak. Bu da altın için önemli bir itici güç olacak.

2024 yılının son çeyreğinde ons altın fiyatında ortalama fiyat beklentisinin 2 bin 175 dolar seviyesinde olduğu ifade ediliyor. JPMorgan, Fed'in para politikasında gevşemeye gitmesiyle birlikte Amerika'da hafif bir resesyon öngörüyor ve risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtiyor.

Shearer açıklamasının devamında, altının gelecek 1 yıl ve 18 aylık süreçte yükseleceği beklentisini paylaşarak, "Altın sahipliğinin önümüzdeki 12, 18 aya baktığımızda performans gösterecek bir şey olduğunu düşündüğümüz çok önemli bir yerdeyiz" ifadelerini kullanıyor.

Piyasalarda altının ons fiyatının şu an itibarıyla 1973 dolar seviyesinde işlem gördüğü, gram altının ise 1709 lira seviyesinden işlem gördüğü belirtiliyor. Bu nedenle, JPMorgan'ın açıklamaları altın yatırımcıları için dikkat çekici bir değerlendirme olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, piyasalardaki değişkenlik göz önünde bulundurularak yatırım kararlarının dikkatli bir şekilde verilmesi önem arz ediyor.

Editörün notu: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. 

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