Dünyaca ünlü banka JPMorgan, 22 Haziran faiz tahminini açıkladı! Tüm Türkiye bunu bekliyordu

Tüm Türkiye bunu bekliyordu. Dünyaca ünlü banka JPMorgan, 22 Haziran faiz tahminini açıkladı- JPMorgan bugün yaptığı son dakika açıklamasında, 22 Haziran tarihinde yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının sonucuyla ilgili beklentileri paylaştı. Yapılan açıklamada, önümüzdeki üç aylık dönemde faizlerin rekor seviyelere çıkarılmasının beklendiği belirtildi.

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmesinin ardından, yabancı kurumlar politika faizi hakkında önemli beklentileri dile getirmeye başladı. JPMorgan'ın açıklamasında da Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimine gelmesiyle politika faizinde sert bir artış beklendiğine vurgu yapıldı. Yabancı kurumların faiz artırımı açıklamaları ardı ardına gelirken, JPMorgan'dan da bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Haziran ayında ciddi bir faiz artırımının beklendiği ifade edildi. Beklenen faiz artışlarıyla birlikte faizlerin erken bir aşamada yüzde 25'e çıkarılacağı öngörüldü.

JPMorgan tarafından yatırımcılara gönderilen notta, "Politika faizinin 22 Haziran toplantısında veya belki de daha önce mevcut yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 25'e yükseltilmesi ve ihtiyaç durumunda daha küçük artışların yapılması olasılıklar dahilinde. Yıl sonu politika faizi tahminimiz olan yüzde 30'da değişiklik yapmıyoruz" ifadeleri kullanıldı ve yüksek faiz beklentisine vurgu yapıldı.

Başka Bir Kurum da Faiz Artışı Bekliyor

Societe Generale adlı şirketin yayınladığı analize göre, Haziran ayında 650 baz puanlık bir faiz artışı bekleniyor. Analizde, sonraki aylarda gerçekleştirilecek faiz artışlarıyla birlikte politika faizinin üç ay içinde yüzde 25 seviyesine kadar çıkabileceği belirtildi.

Dün Kritik Toplantı Gerçekleştirildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanlığı için adı geçen Hafise Gaye Erkan, önceki gün Ankara'da bir toplantı gerçekleştirdi ve önemli görüşmeler yapıldı.