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Döviz aldı başını gidiyor! Dolar rekor üstüne rekor kırdı! O tarihte bunu yapın!

Son dönemde gerçekleşen seçim sonuçları ve ardından gelen peş peşe rekorlar, döviz piyasalarında yükseliş trendini sürdürüyor.

Döviz aldı başını gidiyor! Dolar rekor üstüne rekor kırdı! O tarihte bunu yapın!
Yayın Tarihi : 2023-08-02 14:03

O tarihte bunu yapın! Döviz aldı başını gidiyor! Dolar rekor üstüne rekor kırdı-  Son dönemde gerçekleşen seçim sonuçları ve ardından gelen peş peşe rekorlar, döviz piyasalarında yükseliş trendini sürdürüyor. Günün ilk işlem saatlerinde dolar kuru 27,43 lira seviyesini görerek yeni bir rekor kırdı. Aynı şekilde Euro da 30,26 lira seviyesine yükseldi.

14 Mayıs tarihinde 20 lira seviyesini aşarak başlayan dolar kuru artışı, Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine gelmesi ve ekonomi politikalarının değişmesinin ardından hız kazandı. Bu yükseliş eğilimi, haftanın üçüncü işlem gününde de devam etti.

Dolar/TL kuru, gün içinde 27,40 seviyelerine kadar yükselirken, saat 09.47 itibariyle 26,97 seviyesinden işlem görüyor. Benzer şekilde, Euro da bugün 30 TL seviyesini aşarak şu an 29,65 seviyesinde işlem görüyor. Dolar, 18 Temmuz tarihinde ulaştığı 27,23 seviyesini aşarak kendi rekorunu bir kez daha tazeledi.

Ancak İstanbul serbest piyasada dolar 26,9610 liradan alıcı bulurken, euro ise 29,6480 liradan işlem görerek güne başladı.

Serbest piyasada 26,9600 liradan alınan dolar 26,9610 liradan satılırken, 29,6470 liradan alınan euro ise 29,6480 lira fiyatla işlem görüyor. Bir önceki gün doların satış fiyatı 26,9620 lira, euronun satış fiyatı ise 29,5720 lira olmuştu. Euro/dolar paritesi ise 1,0986 seviyesinde bulunuyor.

Döviz piyasalarındaki hareketlilik ve yükseliş eğilimi, ekonomi politikalarının etkisi ve uluslararası gelişmelerle birlikte yakından izlenmeye devam edecektir.

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