Advert

Dolgun maaşla binlerce işçi alınıyor! Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı başvuru şartları!

Türkiye enerji sektöründe önemli bir yere sahip olan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), yeni işçi alımları ile gündemde.

Dolgun maaşla binlerce işçi alınıyor! Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı başvuru şartları!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-09-2023 13:04

Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı başvuru şartları! Dolgun maaşla binlerce işçi alınıyor- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarına göre, TTK bünyesine 2.000 yeni işçi alınacak. Bu makalede, TTK'nın işçi alımı hakkında detayları, başvuru sürecini ve maaş bilgilerini ele alacağız.

TTK İşçi Alımları: Detaylar

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na yapılacak olan işçi alımıyla ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda şu bilgileri verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Zonguldak için 1.500, Bartın için 400 ve Karabük Yenice için 100 işçi alımı yapacağız."

Başvuru ve Seçim Süreci

TTK işçi alımları için başvuruların nasıl yapılacağı ve işçilerin nasıl seçileceği büyük bir merak konusu. Başvuruların alınmasının ardından, işçi seçimi kura çekimi ile yapılacak. Kura çekiminin tarihleri de belli oldu: 13 Ekim'de Zonguldak'ta, 20 Ekim'de ise Bartın ve Karabük'te gerçekleştirilecek. Kura sonuçlarına göre seçilen kişiler, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda işe başlayacaklar.

Maaşlar Ne Kadar Olacak?

İşçi adayları için maaşlar da oldukça önemli bir konu. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışacak olan işçilerin maaşları, yer altı veya yer üstü çalışma koşullarına göre değişecek. Yer üstünde çalışacak olan işçilerin maaşlarının en az 25.000 TL olacağı, yer altında çalışacak olan işçilerin maaşlarının ise en az 35.000 TL olacağı belirtiliyor. Bu maaşlar, işçilerin deneyimlerine ve görevlerine göre artış gösterebilir.

Başvuru Süreci

TTK işçi alımı başvuruları henüz başlamış değil. Ancak kısa bir süre içinde resmi başvuru ilanları yayınlanarak başvuruların alınmaya başlanması bekleniyor. Başvuru süreciyle ilgili tüm detaylar Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından kamuoyuna duyurulacaktır.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun 2.000 yeni işçi alımı, enerji sektörüne ilgi duyan iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru sürecinin başlamasını bekleyenler, kura çekimi sonuçlarını heyecanla bekliyor. İşçilerin alınan maaşlarının yüksek olması, bu iş fırsatını daha cazip hale getiriyor. TTK'nın bu yeni işçi alımları, Türkiye'nin enerji üretim kapasitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

Benzer Haberler
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için yarın okul var mı? Okullar yarın kaçta açılacak, kaç ders olacak? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için yarın okul var mı? Okullar yarın kaçta açılacak, kaç ders olacak?
Ev hanımlarına emeklilik jesti! Bu tarihte şipşak geliyor Ev hanımlarına emeklilik jesti! Bu tarihte şipşak geliyor
Son dakika haberi! Bankaların ihtiyaç ve mevduat faizleri roket gibi fırladı! QNB, Enpara, İNG,TEB, NKolay, Garanti ve Akbank... Son dakika haberi! Bankaların ihtiyaç ve mevduat faizleri roket gibi fırladı! QNB, Enpara, İNG,TEB, NKolay, Garanti ve Akbank...
Üniversite öğrencilerine vergisiz telefonda flaş detay! İşte vergisiz alınabilecek telefon ve fiyatları! Xiaomi, Redmi Oppo, Samsung... Üniversite öğrencilerine vergisiz telefonda flaş detay! İşte vergisiz alınabilecek telefon ve fiyatları! Xiaomi, Redmi Oppo, Samsung...
Dolar birikimi olan hem ayranım dökülmesin hem yoğurdum ekşimesin diyemeyecek! Dolar kurunda 20 yıl sonra bir ilk Dolar birikimi olan hem ayranım dökülmesin hem yoğurdum ekşimesin diyemeyecek! Dolar kurunda 20 yıl sonra bir ilk
Konut almak isteyenlere havalara uçuran müjde! 180 ay vade ve yüzde 1,20 faiz oranıyla dev konut kredisi geliyor Konut almak isteyenlere havalara uçuran müjde! 180 ay vade ve yüzde 1,20 faiz oranıyla dev konut kredisi geliyor
ÇOK OKUNANLAR
İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları
  • 04-09-2023 08:13

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları

Vay ben duymadım bilmiyorum demeyin! 5 gün içinde bankalara başvurmayanın tüm parası silinecek
  • 10-09-2023 10:53

Vay ben duymadım bilmiyorum demeyin! 5 gün içinde bankalara başvurmayanın tüm parası silinecek

Bu mesleklerde çalışanlara talih kuşu kondu! Senelerce beklemeyin! Hemen erken emekli oluyorsunuz!
  • 05-09-2023 08:57

Bu mesleklerde çalışanlara talih kuşu kondu! Senelerce beklemeyin! Hemen erken emekli oluyorsunuz!

Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur
  • 05-09-2023 20:27

Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur

Siz De Yüzde 5'lik IQ'su Yüksek Kişiler Arasında Olabilirsiniz! Hemen Kurbağaya Bakın
  • 07-09-2023 23:33

Siz De Yüzde 5'lik IQ'su Yüksek Kişiler Arasında Olabilirsiniz! Hemen Kurbağaya Bakın