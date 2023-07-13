Dolgun maaş var: 18-49 yaş arası bekçi alımı başvuru şartları! Bekçi alımı yapılacak iller listesi 12 Temmuz 2023 EGM yayınladı

Bekçi alımı yapılacak iller listesi 12 Temmuz 2023 EGM yayınladı! Dolgun maaş var: 18-49 yaş arası bekçi alımı başvuru şartları- Bekçi alımı başvuruları devam ediyor: İş arayan vatandaşları sevindiren haber! Temmuz 2023'te özel sektöre bekçi alımı yapılacak. Başvurular 12 Temmuz 2023 tarihinden itibaren başladı. İşte bekçi personeli başvuru detayları...

Bekçi alımları için başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. İŞKUR, farklı meslek gruplarından personel alımlarını sürdürmeye devam ediyor. Yapılan son açıklamalara göre, bekçi alımlarının güncellendiği duyuruldu. Özel sektörde çalışacak bekçilerin alımları yapılacak ve başvuru detayları tek tek açıklandı.

Bekçilik başvuru şartları nelerdir? Bekçi olarak görev yapmak isteyen vatandaşların taşıması gereken özellikler en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İŞKUR tarafından yapılacak olan alımlar için genel şartların yanı sıra firmaların istediği özel şartlar da bulunmaktadır. Yayınlanan ilanlarda adaylardan istenen başvuru şartları aşağıdaki gibidir: