Advert

Doların 19 TL olacağını bilmişti! Şimdi yeni bir tahmin yaptı! O tarihte ortalık karışacak!

Ekonomist Selçuk Geçer, yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti ve doların yıl sonunda 41 lira seviyelerine çıkabileceğini tahmin etti.

Doların 19 TL olacağını bilmişti! Şimdi yeni bir tahmin yaptı! O tarihte ortalık karışacak!
Yayın Tarihi : 2023-07-20 14:32

Şimdi yeni bir tahmin yaptı! O tarihte ortalık karışacak! Doların 19 TL olacağını bilmişti- Ekonomist Selçuk Geçer, yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti ve doların yıl sonunda 40 lira seviyelerine çıkabileceğini tahmin etti. Ancak bu tahmini, bazı ekonomistler tarafından abartılı bulunarak eleştirilere maruz kaldı.

Geçer, ABD ve Londra merkezli bankaların yıl sonu raporlarına dayanarak bu tahminleri oluşturduğunu belirtti. Euro'nun 30 lirayı aşmasıyla birlikte Geçer, "Artık dolar 38" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazısında Geçer, doğru değerin enflasyonla birlikte düşünüldüğünde 38 ila 40 lira aralığında olduğunu ifade etti. Bu seviyelere gelinmesinin en geç eylül-ekim aylarında mümkün olabileceğini tahmin etti. Geçer, bu tahmini desteklerken "O kadar çabuk mu?" sorusuna ise "Geç bile kalındı" şeklinde yanıt verdi.

Geçer'e göre, Merkez Bankası'nın döviz üzerindeki baskıyı azaltmak için faiz artışında aşırıya kaçmayacağı bir politika izleyeceği belirtildi. Faiz artışlarının daha kontrollü bir şekilde yapılacağı ve en fazla 400 baz puanlık bir artışın beklendiği ifade edildi. Piyasanın bu düşük artışları fiyatladığı ve bu nedenle dövizin yükseldiği belirtildi.

Doların 19 TL olacağını bilmişti! Şimdi yeni bir tahmin yaptı! O tarihte ortalık karışacak!

Geçer'in tahmini, finans dünyasında ve ekonomistler arasında tartışma yaratırken, doların gelecekteki seyriyle ilgili belirsizliklerin devam ettiği görülmektedir. Yatırımcılar ve piyasa aktörleri, gelecekteki döviz kurlarının nasıl şekilleneceği konusunda dikkatli ve tedbirli olmayı sürdürmektedirler. Bu tür tahminlerin ekonomik durumu ve para politikalarını etkileme potansiyeli olduğu için yakından takip edilmeye devam edecektir.

Benzer Haberler
Bir hafta sonra sizi sizden alacak! TOKİ'den ucuz konut müjdesi! 640 bin TL'ye daire 10 sene vadeyle verilecek Bir hafta sonra sizi sizden alacak! TOKİ'den ucuz konut müjdesi! 640 bin TL'ye daire 10 sene vadeyle verilecek
PTT'den emeklilere büyük kıyak Mobilden onay verenlere 1250 TL taksitle veriliyor PTT'den emeklilere büyük kıyak Mobilden onay verenlere 1250 TL taksitle veriliyor
Denizbank kartınıza şipşak 1000 TL yatırıyor! Yapmanız gereken çok basit! Denizbank kartınıza şipşak 1000 TL yatırıyor! Yapmanız gereken çok basit!
Migros'ta yapılan bu indirimi kaçıran bin pişman olur! Pazar indirimi bayram ettirdi! Pirinç, tereyağı ve ayçiçek yağında fiyatlar kaymak gibi Migros'ta yapılan bu indirimi kaçıran bin pişman olur! Pazar indirimi bayram ettirdi! Pirinç, tereyağı ve ayçiçek yağında fiyatlar kaymak gibi
Emeklilerin cüzdanları doluyor! Ek ödeme netleşti! 7500 TL'yi alan emekli mest olacak! Emeklilerin cüzdanları doluyor! Ek ödeme netleşti! 7500 TL'yi alan emekli mest olacak!
Çifte Maaş Fırsatı: SGK'dan Başvurunuzu Yapın, Hesabınıza Kısa Sürede Maaşınız Yatsın! Çifte Maaş Fırsatı: SGK'dan Başvurunuzu Yapın, Hesabınıza Kısa Sürede Maaşınız Yatsın!
ÇOK OKUNANLAR
Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.
  • 20-07-2023 11:34

Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!
  • 22-07-2023 20:08

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!
  • 18-07-2023 10:13

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi
  • 21-07-2023 16:28

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi

Revart ve Lukhan İkilisinden Unutulmaz Dans Parçası: Neye Varacaksın
  • 18-07-2023 11:29

Revart ve Lukhan İkilisinden Unutulmaz Dans Parçası: Neye Varacaksın