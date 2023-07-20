Doların 19 TL olacağını bilmişti! Şimdi yeni bir tahmin yaptı! O tarihte ortalık karışacak!

Şimdi yeni bir tahmin yaptı! O tarihte ortalık karışacak! Doların 19 TL olacağını bilmişti- Ekonomist Selçuk Geçer, yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti ve doların yıl sonunda 40 lira seviyelerine çıkabileceğini tahmin etti. Ancak bu tahmini, bazı ekonomistler tarafından abartılı bulunarak eleştirilere maruz kaldı.

Geçer, ABD ve Londra merkezli bankaların yıl sonu raporlarına dayanarak bu tahminleri oluşturduğunu belirtti. Euro'nun 30 lirayı aşmasıyla birlikte Geçer, "Artık dolar 38" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazısında Geçer, doğru değerin enflasyonla birlikte düşünüldüğünde 38 ila 40 lira aralığında olduğunu ifade etti. Bu seviyelere gelinmesinin en geç eylül-ekim aylarında mümkün olabileceğini tahmin etti. Geçer, bu tahmini desteklerken "O kadar çabuk mu?" sorusuna ise "Geç bile kalındı" şeklinde yanıt verdi.

Geçer'e göre, Merkez Bankası'nın döviz üzerindeki baskıyı azaltmak için faiz artışında aşırıya kaçmayacağı bir politika izleyeceği belirtildi. Faiz artışlarının daha kontrollü bir şekilde yapılacağı ve en fazla 400 baz puanlık bir artışın beklendiği ifade edildi. Piyasanın bu düşük artışları fiyatladığı ve bu nedenle dövizin yükseldiği belirtildi.

Geçer'in tahmini, finans dünyasında ve ekonomistler arasında tartışma yaratırken, doların gelecekteki seyriyle ilgili belirsizliklerin devam ettiği görülmektedir. Yatırımcılar ve piyasa aktörleri, gelecekteki döviz kurlarının nasıl şekilleneceği konusunda dikkatli ve tedbirli olmayı sürdürmektedirler. Bu tür tahminlerin ekonomik durumu ve para politikalarını etkileme potansiyeli olduğu için yakından takip edilmeye devam edecektir.