Doların 19 Lira olacağını bilmişti! Ünlü Ekonomist'ten kabus senaryosu geldi!

Ünlü Ekonomist'ten kabus senaryosu geldi! Doların 19 Lira olacağını bilmişti- Dolar kurundaki dalgalanmalar, yatırımcıların nefes almasını zorlaştırırken, fiyatlardaki yükseliş birçok yatırımcının yüzünü güldürdü. Yatırımcılar, her an değişen dolar kuru ve fiyat hareketlerini yakından takip ederek karlarını koruma amacıyla anlık izlemeye devam ediyor.

Piyasa analistleri, 2023 yılında dolar kurunun 40 TL'ye kadar yükselebileceğini öngörüyor. Bu beklenti, doların yıl sonuna doğru bu seviyeye ulaşabileceği şeklinde değerlendiriliyor. Bugün itibariyle doların 25 TL'yi aşması ise gündemi sarsmış durumda.

Önde gelen bir ekonomist, Kurban Bayramı sonrasında doların 35-40 seviyelerine geleceğini duyurdu. Selçuk Geçer, doların uzun bir süredir baskı altında tutulduğunu ifade ederek, aslında gerçek değerinin zaten bu seviyelerde olduğunu vurguladı.

Yatırımcılar, dolar kurundaki hareketlilik ve piyasa beklentileri doğrultusunda stratejilerini belirlerken dikkatli olmalı ve uzman görüşlerini takip etmeye devam etmelidir. Bu süreçte dikkatli ve bilinçli adımlar atmak, yatırımcıların riskleri minimize etmesine yardımcı olacaktır.

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