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Dolarda kantarın topuzu kaçıyor! Selçuk Geçer doların alev alacağı tarihi duyurdu: Önce 46 sonra 61 TL'yi görecek

Döviz piyasalarındaki son gelişmeler ve ekonomist Selçuk Geçer'in dolar ile ilgili tahminleri, yatırımcılar ve döviz borcu olanlar için önemli bir gündem maddesi haline geldi. Selçuk Geçer'in açıklamalarına göre, doların gelecekteki seyri oldukça kritik bir konu haline gelebilir.

Dolarda kantarın topuzu kaçıyor! Selçuk Geçer doların alev alacağı tarihi duyurdu: Önce 46 sonra 61 TL'yi görecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-10-2023 08:31

Geçer'in öne sürdüğü senaryoya göre, Türkiye'nin yakın bir tarihte büyük bir döviz krizi ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Bu durum, hem dövizle iş yapmak isteyen işletmeleri hem de döviz borcu olan bireyleri olumsuz etkileyebilir. Geçer, döviz kurunun Euro karşısında 1.08 seviyelerinde olduğunu ancak gelecek dönemde 1.10 seviyesini aşarak Euro bölgesi ülkelerinin ihracatını olumsuz etkileyebileceğini öngörüyor.

Geçer'in dikkat çektiği bir diğer nokta ise doların gerçek değeri konusu. Geçer, doların gerçek değerinin şu an itibariyle 46 Türk Lirası olduğunu ifade ediyor. Ancak bu değer, şu anki piyasa fiyatının oldukça üzerindedir. Bu nedenle Geçer, doların seçimlere kadar 35 TL civarında seyredeceğini öngörüyor.

Ancak piyasa kahini Selçuk Geçer, seçimlerin ardından dolar kurunun hızla yükseleceği ve önce 46 TL'yi göreceğini, ardından 2024 yılında enflasyonla birlikte doların 61 lirayı aşabileceğini belirtiyor. Bu durum, döviz borcu olan veya dövizle iş yapan kişilerin önlem alması gerektiği anlamına geliyor.

Döviz piyasalarındaki bu belirsizlikler, ekonomik reformların önemini bir kez daha vurguluyor. Türkiye'nin ekonomik istikrarını sürdürebilmesi ve döviz krizlerini önleyebilmesi için ciddi reformlara ihtiyaç duyulduğu bir kez daha gözler önüne seriliyor.

Doların güncel durumu da incelendiğinde, önceki kapanışının 28,0899 TL olduğu ve alış fiyatının 28.0866 TL, satış fiyatının ise 28.0934 TL olduğu görülmektedir. Euro ise yüzde 0.16'luk bir artışla bir önceki kapanışını 29.9146 TL'den yapmış ve şu an itibariyle 39.9054 TL alış ve 29.9240 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir.

Döviz piyasalarındaki bu dalgalanmalar ve gelecekteki belirsizlikler, yatırımcılar ve döviz kullanıcıları için dikkate alınması gereken önemli faktörlerdir. Herhangi bir döviz işlemi yapmadan önce piyasa koşullarını yakından takip etmek ve uzman görüşlerini değerlendirmek önemlidir.

Editörün notu: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.

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