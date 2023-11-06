Dolarda kan donduran rakam IMF'den geldi: O tarihte fırlayacak! İşte o rakam

Ekonomistler, yatırımcılar ve günlük işlemlerini döviz üzerinden yürüten vatandaşlar için doların anlık değeri ve geleceğe dair tahminler büyük önem taşıyor.

6 Kasım 2023 Pazartesi: Dolar/TL Kuru Ne Durumda?

'1 dolar kaç TL oldu?' sorusu finans dünyasının yanı sıra, hemen herkesin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinde kaydedilen verilere göre; 1 doların alış fiyatı 28.415 TL, satış fiyatı ise 28.440 TL düzeyinde işlem görüyor. Bu rakamlar, döviz bürolarında ve bankalarda dolar işlemleri gerçekleştirenler için güncel referans değerlerini oluşturuyor.

IMF'den Dikkat Çekici Dolar Tahmini

Uluslararası para piyasalarını etkileyen önemli kuruluşlardan IMF'nin raporları, dolar kuru tahminleri için kritik bir kaynak. IMF, son raporunda Türkiye ekonomisinin dolar bazında yükselişe geçeceğini ve milli gelirin önümüzdeki yıllarda artarak 1 trilyon dolar seviyelerini aşacağını öngörüyor. Özellikle dolar/TL kuru tahminleri şöyle sıralanıyor:

2024 yılında 29.92 TL,

2025 yılında 44.99 TL,

2026 yılında 65.32 TL,

2027 yılında 89.02 TL,

2028 yılında ise 119.85 TL.

Bu tahminler, ekonomi politikalarını ve yatırımcı kararlarını etkileyebilecek potansiyelde.

FED Faiz Kararı Sonrası Doların Durumu

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararları, global döviz piyasaları için belirleyici oluyor. Geçtiğimiz hafta FED'in açıkladığı faiz kararları sonrasında doların değer kazandığı gözlemleniyor. Bu da, dolar/TL kuru üzerinde baskı yaratabiliyor.

Altın Fiyatları ve Dolar İlişkisi

Piyasaların kapalı olduğu bugünlerde, ons altın ve gram altın fiyatları da döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkileniyor. Ons altın fiyatlarının 1992 dolar seviyesinde olduğu bu günlerde, gram altın alış fiyatının 1.818 TL, satış fiyatının ise 1.819 TL olduğu bilgisi dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Enflasyon Verileri

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamları da dolar kuru üzerinde etkili oluyor. Enflasyonun beklenen seviyelerde seyretmesi veya sürpriz yapması doların TL karşısındaki değerini doğrudan etkileyebiliyor.

Euro ve Dolar Karşılaştırması

Dolarla birlikte Euro'nun alış-satış fiyatları da merak ediliyor. Euro'nun alış fiyatı 30.403 TL iken, satış fiyatı 30.497 TL seviyesinde bulunuyor. Bu rakamlar döviz piyasasındaki genel eğilimi ve yönü gösteriyor.