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Dolar kuru o tarihten başlayarak roket moduna geçecek: Selçuk Geçer 46 TL oluyor dedi

Selçuk Geçer, Amerikalı banka Morgan Stanley'in Türkiye raporunu inceledikten sonra sert bir tepki verdi.

Dolar kuru o tarihten başlayarak roket moduna geçecek: Selçuk Geçer 46 TL oluyor dedi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-10-2023 09:25

Türkiye'nin ekonomik geleceği, son yıllarda döviz kuru hareketleri ve uluslararası ekonomik raporlarla yakından ilişkilendirilmiştir. 

Selçuk Geçer'in Eleştirileri: Morgan Stanley Raporu ve Manipülasyon İddiaları

Selçuk Geçer, Amerikalı banka Morgan Stanley'in Türkiye raporunu inceledikten sonra sert bir tepki verdi. Raporun, Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında olumsuz bir tablo çizdiğini iddia eden Geçer, bu raporun manipülasyon amacı taşıdığını öne sürdü. Geçer'e göre, Türkiye ekonomisi rekabet edebilmek için döviz kurlarının yükselmesine ihtiyaç duyacak, ve bu durum doların karşılığı/TL için 45 lira seviyelerine ulaşabilir.

ABD Merkez Bankası'nın Etkisi: Faiz Artışı Beklentileri

Geçer, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaklaşan toplantılarının Türkiye ekonomisi üzerinde etkili olacağını ve Fed'in faiz oranlarını artırma kararının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Ayrıca, geçtiğimiz hafta açıklanan ekonomik verilerin beklentilerin tersine gittiğini vurgulayan Geçer, bu sürprizin Fed'in politika kararlarını da etkileyebileceğini ifade etti.

Dolar Kuru ve Türkiye'nin Geleceği: Selçuk Geçer'in Öngörüleri

Geçer, dolar kurunun Türkiye'de hızla yükselmeye devam edeceğini ve bu konudaki öngörülerini paylaştı. Özellikle Morgan Stanley'in raporundaki verilere tepki göstererek, dolar kurunun ne zaman 45 lira seviyesine ulaşabileceğini izleyicilere açıkladı. Bu noktada, Geçer'in dikkat çeken cümleleri şunlar:

"Cuma günü tarım dışı istihdam verileri beklentilerin iki katı artarak 336 bin olarak açıklandı. İşsizlik oranı ise %3.8 seviyesinde sabit kaldı. Peki, bunun Türkçe tercümesi nedir? İş piyasası güçlü mü? Evet. Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırmasına neden olacak. Dolar endeksi yükseliyor, dolar/TL kuru artıyor. Bu nedenle, bu partiler güçlü bir şekilde görünüyor."

Küresel Etkiler: Hisse Senedi Piyasası ve Altın Fiyatları

Ayrıca, ABD'de başlayacak bir hisse senedi satışının dünya genelinde dalga etkisi yaratabileceğini vurgulayan Geçer, uluslararası piyasalarda yaşanabilecek satış baskısının altını çizdi. Bu durumun önce altın fiyatlarının düşmesine, ardından yükselmesine neden olabileceğini ifade etti.

Forex Piyasası ve Diğer Para Birimleri

Geçer, forex piyasasındaki güncel gelişmelere de değindi. Doların yükseldiğini, euro'nun düştüğünü ve dolar/euro paritesinin 1'in altına düşebileceğini belirtti. Aynı zamanda, dünya genelinde tahvil piyasalarının yakından takip edildiğine dikkat çekti.

Morgan Stanley'e Yönelik Eleştiriler: Manipülasyon İddiaları

Selçuk Geçer, ABD ve Avrupa'da yüksek faizlerin pazarları daraltacağını ve bu durumun Türk ihracatını olumsuz etkileyeceğini savundu. İhracatın artırılabilmesi için Türkiye'nin rekabetçi bir döviz kuru politikası izlemesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Morgan Stanley'in açıklamalarını eleştirerek, Türk lirasının değer kaybetmesinin artık gerekmediğini savundu.

Türkiye'de enflasyonun belirli bir düzeyde olduğunu ve dış ticaret, cari açık ve turizm gibi sorunların açıkça görüldüğünü belirten Geçer, Türkiye'nin ekonomik sorunlarını göz önünde bulundurarak, Morgan Stanley'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Doların Geleceği ve Reel Değer: Selçuk Geçer'in Beklentileri

Geçer'e göre, doların Türk lirası karşısındaki değeri 27 lira seviyelerinde son derece yüksek bir değeri temsil ediyor. Türk lirasının rekabetçi kalabilmesi için dolar/TL kurunun 45 lira ve üstü seviyelere ulaşması gerektiğini savundu. Ancak bu durum, Türkiye'nin döviz açığına ve enflasyona daha fazla maruz kalmasına neden olabilir.

 

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