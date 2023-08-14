'Dolar kuru 42 liraya yükselecek!' dedi ve tarih açıkladı! Vatandaşlar dolar almaya Kapalıçarşı'ya akın etti!

Vatandaşlar dolar almaya Kapalıçarşı'ya akın etti! 'Dolar kuru 42 liraya yükselecek!' dedi ve tarih açıkladı- Son dönemde sürekli yükselen dolar kuru, hem finans dünyasında hem de genel olarak halk arasında büyük bir konu haline gelmiştir. Sabahları farklı rakamlarla karşılaşmak, ekonomik belirsizliklerin ve geleceğe dair artan endişelerin kaynağı olmuştur. Bu kapsamda, milyonlarca insanın takip ettiği bir uzman isim, dolar kuruna ilişkin önemli bir tahminde bulunmuştur.

Günümüzde, dolar kurunun sürekli yükselişi, finans dünyasında ve toplum genelinde büyük ilgi ve endişe yaratmaktadır. Her gün farklı bir rakamla karşılaşmak, ekonomik istikrarsızlıkların etkisiyle geleceğe dair kaygıları artırmaktadır. Bu bağlamda, bir uzman ismi olan Selçuk Geçer, dolar hakkında çarpıcı bir tahminde bulunmuştur. Geçer'in analizine göre, dolar kuru mevcut 27 TL seviyesinden ilerleyen dönemde 42 TL'ye kadar yükselme potansiyeline sahiptir. İşte, uzman görüşüne dayalı olarak dolar kurundaki olası hareketlenmeler:

Özellikle Türkiye'de siyasi ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra küresel piyasalardaki dalgalanmalar, dolar kurunu etkilemeye devam etmektedir. 10 TL'den 27 TL'ye yükselen doların, bu yıl içerisinde daha da yükselmesi beklenmektedir. Uzman Selçuk Geçer, özellikle Almanya merkezli Deutsche Bank'ın yıl sonu dolar tahminlerine odaklanmış ve bu konuda dikkat çekici bir uyarıda bulunmuştur.

Selçuk Geçer, Deutsche Bank'ın yıl sonu dolar tahminlerinin özellikle dikkat çektiğini belirtmektedir. Başlangıçta 27 TL olarak öngörülen yıl sonu dolar kuru tahmininin, günümüzdeki seviyeye gelinmesinin ardından yukarı yönlü revize edildiğine vurgu yapmıştır. Geçer, Deutsche Bank'ın yeni tahmininin 32 TL olduğunu ifade etmiştir.

Uzman Geçer, konu hakkında yazdığı makalesinde şunları dile getirmiştir: "Bu tahminler benim şahsi tahminlerim değil. Avrupa'nın ve dünyanın en büyük bankalarından biri olan Deutsche Bank'ın yıl sonu dolar tahminleri... Enflasyonun düşmeyeceği artık herkes tarafından kabul ediliyor. Hem Deutsche Bank hem de diğer yabancı finans kuruluşlarına göre Türkiye'de enflasyonun yükselmeye devam edeceği öngörülmektedir. Bu nedenle döviz kuru tahminleri de yukarı yönlü olarak revize ediliyor."

Geçer, yazısında ayrıca, bu tahminlerin bile oldukça iyimser olduğunu ifade etmiş ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon oranlarını referans alarak doların 40 TL'nin üzerine çıktığını belirtmiştir. Enflasyonun artmasıyla birlikte doların 45 TL'ye kadar çıkabileceğine dikkat çekmiştir.

Dolar kurundaki sürekli yükseliş ve ekonomik belirsizlikler, uzmanların dikkatini çekmeye devam etmektedir. Deutsche Bank gibi önde gelen finans kuruluşlarının tahminleri, doların gelecekteki seyri konusunda önemli birer referans olarak değerlendirilmektedir. Uzman Geçer'in öngörüsü de dikkate alındığında, dolar kurunun önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenmektedir. Ancak, her tahmin gibi, bu görüşlerin de belirsizliklerle dolu bir alanı yansıttığı unutulmamalıdır.