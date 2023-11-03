Dolar için faka bastıran açıklama: İslam Memiş söylenmeyeni söyledi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Başkan Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar piyasaların odağında yer alıyor. Bu çerçevede, özellikle finans ve yatırım alanında söz sahibi isimlerden İslam Memiş'in yorumları ve tahminleri, yatırımcıların rotasını belirleyebilecek nitelikte. Dünya genelinde yaşanan ve ekonomik dengeyi derinden etkileyen politik gerginlikler, enflasyonist baskılar ve pandemi sonrası toparlanma çabaları, doların seyri üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. İslam Memiş'in uyarıları ve Fed'in tutumu, yatırım kararları açısından hayati önem taşıyor.

Amerikan ekonomisinin dümen suyunda ilerleyen dünya piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını ve Başkan Jerome Powell'ın sözlerini adeta mercek altına almış durumda. Merakla beklenen bu kararın ardından, ekonomi çevrelerinde her zaman olduğu gibi çeşitli beklentiler ve yorumlar dile getiriliyor. Ancak son zamanlarda dolar için yapılan büyük uyarılar ve tahminler, herkesin dikkat kesilmesine neden oluyor.

Bu uyarılardan en çarpıcılarından biri, finans analisti İslam Memiş'ten geldi. Kendisi piyasa dinamikleri üzerine yaptığı analizlerle bilinen ve yatırım tavsiyeleriyle dikkat çeken bir isim. Memiş, Fed'in faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği öngörüsünde bulunarak, Aralık veya Ocak toplantısında 25 baz puanlık bir artırım ihtimalinin güçlü olduğuna dikkat çekiyor. Fed'in enflasyon hedeflerinden sapmamasını, küresel risklerle karşı karşıya kalan bir ekonomi yönetimi olarak yorumluyor.

İslam Memiş'in dolar hakkındaki uyarıları, sadece ekonomik göstergelerle sınırlı değil. Uluslararası politik meselelerin ekonomi üzerindeki etkisini de vurgulayan Memiş, Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra Hamas-İsrail çatışmasının enflasyon üzerindeki baskısını ikinci bir nedene bağlıyor. Bu tür küresel çatışmaların, finansal piyasalarda belirsizliği artırdığını ve doların değerini doğrudan etkilediğini belirtiyor.

Memiş'in yorumları, Fed'in faiz politikasının yanı sıra, "şahin" duruşunun da önemli olduğunu gösteriyor. Fed'in faiz artırımına gitmese bile, sıkı para politikası yönünde açıklamalar yaparak piyasayı yönlendirme olasılığı yüksek. Özellikle uluslararası piyasaların dolar ve diğer enstrümanlar üzerindeki volatilite beklentisinin yüksek olduğu bir dönemde, Memiş yatırımcılara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Dolar endeksi (DXY), EUR/USD paritesi, ons altın (XAU/USD) ve ons gümüş (XAG/USD) için belirlediği rakamlarla yatırımcılara yol gösteren Memiş, altın ve gümüşte beklediği aşağı yönlü düzeltmelerin ardından, bu değerli metallerin alım için uygun zamanlarda olabileceğini söylüyor. Doların gücünü son bir kez sergileyerek daha alt seviyelere gerileyeceği öngörüsünde bulunuyor.

Memiş'in analizleri, yatırımcıların yalnızca finansal verilere değil, aynı zamanda siyasi ve sosyal gelişmelere de odaklanmaları gerektiğini gösteriyor. Piyasa dinamikleri içinde bu çok yönlü düşünce tarzı, yatırımcılara olası risklerden korunma ve fırsatları değerlendirme konusunda rehber olabilir. Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaklaşan açıklamalarıyla bu öngörülerin ne derece tutarlı olacağı ise, tüm dünya tarafından merakla bekleniyor.

Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.