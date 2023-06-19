Dolar 23 TL'ye geldi! Mert Başaran piyasayı karıştıracak uyarıyı yaptı! Doları olan hemen bunu yapsın hemen

Mert Başaran piyasayı karıştıracak uyarıyı yaptı! Dolar 23 TL'ye geldi! Doları olan hemen bunu yapsın hemen- Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, doların yerine altın almanın daha iyi bir seçenek olduğunu belirterek dolar sahiplerini altına yönlendirdi. Sercan Kahveci'nin Youtube kanalına konuk olan Başaran, "Altın mı, dolar mı?" sorusuna cevap vererek görüşlerini paylaştı.

Mert Başaran, yaptığı açıklamada, eline küçük miktarlarda para geçtiğinde her zaman bir şeyler satın aldığını ve altın ile borsaya yatırım yaptığını ifade etti. "Dolar mı altın mı?" şeklindeki soruya cevap veren Başaran, 100 dolarla 100 dolarlık altın almanın mümkün olmadığını belirtti. Altının değerini koruduğunu ve bugün 2 bin dolarsa, 10 yıl sonra bu değerin 4 bin dolara yükseleceğini söyledi. Yani altının sürekli olarak aynı seviyede kalmayacağını vurguladı. Ayrıca doların bir enflasyon riski olduğunu ve yatırımcıların bunu göz ardı ettiğini ifade etti.

Mert Başaran'ın bu açıklamaları, doların alternatif yatırım araçlarına kıyasla daha az güvenilir olabileceği düşüncesini yansıtmaktadır. Altın, uzun vadede değer kazanma potansiyeli olan bir yatırım aracı olarak görülmekte ve enflasyon riskine karşı bir koruma sağladığı düşünülmektedir. Ancak, her yatırım kararı gibi altın alımı da kişisel tercihlere, risk algısına ve uzun vadeli beklentilere bağlı olarak değerlendirilmelidir.

Yatırımcılar, finansal danışmanlık alarak kendi risk toleranslarını değerlendirmeli ve piyasa koşullarını dikkate alarak karar vermelidir.

Son dönemlerde ülkemizde ve dünya genelinde doların yükselişi, ekonomi gündeminin önemli konularından biri haline gelmiştir. Doların yükselmesi birçok faktöre bağlı olarak gerçekleşebilir ve bu durumun ekonomi üzerinde çeşitli etkileri bulunmaktadır. Peki, dolar neden yükselir? İşte bu sorunun cevabı ve etkileri...

Talep ve arz dengesi: Doların yükselmesinin en temel sebeplerinden biri talep ve arz dengesindeki değişimlerdir. Eğer dolar talebi yüksek ise döviz kuru artar ve dolayısıyla dolar değer kazanır. Bu durumda, yatırımcıların dolar talebi arttığı için doların değeri yükselir.

Faiz oranları: Faiz oranları da doların yükselmesini etkileyen önemli bir faktördür. Yüksek faiz oranları, yatırımcıların daha fazla getiri elde etmek için doları tercih etmesine neden olabilir. Dolayısıyla, faiz oranlarının yükselmesi doların değerini artırabilir.

Siyasi ve ekonomik istikrarsızlık: Siyasi ve ekonomik istikrarsızlık doların değerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bir ülkede siyasi veya ekonomik kriz yaşandığında, yatırımcılar güvenli liman olarak doları tercih edebilirler. Bu da doların değerinin yükselmesine yol açabilir.

Ticaret dengesi: Bir ülkenin dış ticaret dengesindeki değişiklikler, doların değerini etkileyebilir. Örneğin, bir ülkenin ithalatı ihracatından daha fazlaysa, dış ticaret açığı oluşur ve bu da yerel para biriminin değer kaybetmesine yol açabilir. Bu durumda, doların değeri yükselir.

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