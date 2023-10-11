Dolar 18 TL artacak! İslam Memiş o tarih akıllara kazınsın!

Ünlü finans ve ekonomi analisti İslam Memiş, ekonomiye dair çarpıcı tahminlerde bulundu. Dolar kuru hakkında yaptığı tahminlerle dikkat çeken Memiş, aynı zamanda ekonomiye yönelik diğer önemli konulara da değindi. İşte İslam Memiş'in öngörülerinin ayrıntıları:

Dolar Kuru: 45 TL İddiası

İslam Memiş, tarih vererek dolar kurunun 45 TL'ye çıkacağını iddia etti. Memiş'e göre, önceki dönemde dolar kuru 32-33 TL aralığında seyredecek, ardından hızla yükselerek 45 TL seviyesine ulaşacak. Bu iddia, ekonomi gündemine bomba gibi düştü. Doların seyri hakkındaki bu öngörü, ekonomi takipçileri ve yatırımcılar arasında büyük bir tartışma konusu haline geldi.

Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına Son

Memiş, kur korumalı mevduat hesaplarının kademeli olarak kaldırılacağını belirtti. Bu hesapların kaldırılmasıyla birlikte hesaplardan çıkacak paraların yatırımcılara yüksek faizle değerlendirileceğini ifade etti. Ayrıca, faiz hassasiyeti olmayan yatırımcıların bu dönemde ciddi kazançlar elde edebileceğini vurguladı. Memiş'e göre, kur korumalı mevduat hesaplarına alternatif olarak yüksek faiz getirileri sunulacak ve dolarizasyonun önüne geçilecek.

2024 Yılı Dolar ve Diğer Fiyatlar

İslam Memiş, 2024 yılına dair dolar ve diğer önemli fiyatlar hakkında da öngörülerde bulundu. Memiş'e göre, 2024 Ocak ayında dolar kuru 32-33 lira seviyelerini görecek ve yıl içinde 45 lira seviyesine kadar yükselecek. Yıllık ortalama maliyetlerin ise 36-37 lira civarında olacağını tahmin etti. Ayrıca, Memiş, gram altın ve gümüş fiyatlarının da dolar kuruyla bağlantılı olarak yükseleceğini öngördü.

Rezervler ve Dünya Bankası

Memiş, rezervler konusunda olumlu bir tablo çizdi. Alınan tedbirlerin, cari açığın azalmasının ve Ortadoğu'dan beklenen kredi akışlarının rezervlere pozitif yönde etki edeceğini belirtti. Ayrıca, Dünya Bankası'ndan gelecek olan 18 milyar dolarlık kaynağın da rezervler açısından olumlu bir etki yaratacağını öngördü. Bu açıklamalar, Türkiye'nin rezervler konusundaki durumunu değerlendiren önemli bir görüşü yansıtıyor.

Borsada Beklentiler

İslam Memiş, borsa tarafında da iyimser bir beklenti içinde olduğunu belirtti. 2024 yılında borsada ciddi rallilerin yaşanabileceğini öngören Memiş, yatırımcıları bu konuda cesaretlendirdi. Ayrıca, Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının da devam edeceğini ve faiz oranlarının 2024 yılında yüksek seviyelerden başlayacağını tahmin etti.

İslam Memiş'in ekonomiye dair bu önemli açıklamaları, finans dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri, bu öngörülerin nasıl bir etki yaratacağını yakından izliyor. Ekonomiye dair gelecek döneme yönelik bu öngörüler, önemli bir rehber niteliği taşıyor.