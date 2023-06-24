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Dolar 12 gün sonra tam bu kadar olacak! Dolar biriktirenler, dolar alanlar, satanlar o rakama ulaşacak!

Dolar/TL kurunda son dakika gelişmeleri dikkatle takip edilmektedir. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında dolar kuru tarihi rekorunu kırdı.

Dolar 12 gün sonra tam bu kadar olacak! Dolar biriktirenler, dolar alanlar, satanlar o rakama ulaşacak!
Yayın Tarihi : 2023-06-24 13:04

Dolar biriktirenler, dolar alanlar, satanlar o rakama ulaşacak! Dolar 12 gün sonra tam bu kadar olacak- Dolar/TL kuru, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında rekor seviyeye yükseldi. 25 TL'ye ulaşan doların geleceği merak konusu. İşte doların 10 gün içerisindeki tahmini durumu ve yatırımcılar için önemli bilgiler!

DOLARIN YÜKSELECEĞİNE DAİR BEKLENTİLER ARTIYOR

Dolar/TL kurunda son dakika gelişmeleri dikkatle takip edilmektedir. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında dolar kuru tarihi rekorunu kırdı. Yatırımcılar, doların yükselmeye devam edip etmeyeceği ve gelecekteki seviyesi hakkında araştırmalar yapmaktadır. İşte doların 12 gün içindeki tahmini durumu!

Dolar 12 gün sonra tam bu kadar olacak! Dolar biriktirenler, dolar alanlar, satanlar o rakama ulaşacak!

DOLAR REKOR SEVİYEYE ULAŞTI!

Türkiye Merkez Bankası, 27 ay aradan sonra ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkardı. Bu kararın ardından dolar hızla yükselişe geçti.

Dün, dolar ilk defa 25 TL sınırını aşarak 25,4804 seviyesine ulaşarak tarihi bir rekora imza attı. Euro da 27,8835 TL'yi görerek yeni bir rekor kırdı.

DOLARIN GELECEĞİNDE NELER BEKLENİYOR?

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in yaptığı yorumlara göre, doların 25 TL'ye ulaşmasıyla birlikte yatırımcıları uyardı. Geçer, söylediklerinin tek tek gerçekleşeceğini belirterek, doların asıl yükselişinin 10 gün sonra gerçekleşeceğini ifade etti.

Kar elde etmeyi hedefleyen yatırımcılar, doların yeni fiyatını ve gelecekteki hareketlerini anlık olarak takip etmeye devam ediyor. Piyasa analistleri, 2023 yılında dolar kurunun 40 TL'ye kadar yükselebileceğini öngörmektedir.

DOLARIN TAHMİNİ DURUMU: 12 GÜN SONRA!

Geçer'in tahminlerine göre, dolar 12 gün sonra 40 TL'ye ulaşacak. Bu nedenle, ellerinde, yastık altlarında veya bankada doları bulunanlar, bu seviyeyi beklemektedir.

2023 yılının Temmuz ayına kadar, doların gerçek değerine ulaşması öngörülmektedir.

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