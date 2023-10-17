Dolandırıcıların yeni tuzağı! Tanımadığınız kişilerden gelen "Merhaba" mesajına bile cevap vermeyin

WhatsApp, son zamanlarda yabancı numaralardan gelen ve "Merhaba" ile başlayan mesajlarla sarsıldı. Bu tür bir mesaj alan bir haberci, olayın izini sürmek için iletişime geçti.

E-ticaret sitelerinde, "çakma" olarak adlandırılan ürünlere yapılan yorumlar ve beğeniler, alışveriş yapmak isteyenleri kandırmak için kullanılıyor. Bu sahte yorumların arkasında ise +1 (575) ile başlayan telefon numaraları ve yapay zeka bulunuyor. Mesaj, "Merhaba" ile başladığında, kullanıcının cevap vermesini bekliyor ve ardından asıl konuya geçiyor.

Kullanıcıya göndermeden önce, sahte hesaplar Telegram kullanıp kullanmadıklarını sorguluyor. Bu noktadan sonra, iletişim Telegram'a taşınıyor. Kullanıcıya toplamda 3 ürün gönderiliyor ve bunların beğenilip beğenilmediğini kanıtlamak için ekran görüntüleri talep ediliyor. WhatsApp konuşması sona erdikten sonra, iletişim Telegram üzerinden devam edecek kişinin linki gönderiliyor.

Instagram kullanıcıları, son zamanlarda daha fazla dolandırıcılık girişimiyle karşı karşıya. Bu dolandırıcılar, sadece paralarını değil, aynı zamanda kişisel bilgilerini de çalmak için akıllı taktikler kullanıyorlar. İşte son birkaç ay içinde popüler hale gelen bir dolandırıcılık yöntemi:

Dolandırıcılar, masum gibi görünmek için genellikle stok fotoğraflar kullanıyorlar. Profil resimleri genellikle gerçek olmayan kişilere ait. Bu sayede kendilerini saklamayı başarıyorlar.

Dolandırıcılar, mesajlarında sık sık bozuk Türkçe kullanıyorlar. Bu, gerçek bir kişinin yazdığına dair ciddi şüpheler uyandırıyor. Dikkatli olmalısınız çünkü bu tür mesajlar genellikle dolandırıcılara işaret ediyor.

Dolandırıcılar, genellikle "görevler" adı altında kullanıcılara para kazanma fırsatları sunuyorlar. Örneğin, hesabınıza 50 TL gönderdikten sonra ekran görüntüsü talep edip yeni linkler veriyorlar. Bu linkleri tıkladığınızda para kazanmaya başladığınızı söylüyorlar.

Beğeni ve Yorum Karşılığı Para

Dolandırıcılar, kullanıcılarına beğeni ve yorum yapmaları için para ödemesi gerektiğini söylüyorlar. Üç link için 30 TL gibi cazip bir teklif sunuyorlar. Ancak, bu beğeniler ve yorumlar genellikle yapay zeka tarafından üretiliyor.

Dolandırıcılar, kurumsal bir görünüm kazanmak için kullanıcılara bir web sitesi linki gönderiyorlar. Bu linkte, her gün 28 beğeni yaparak 600 TL kazanabileceğinizi iddia ediyorlar. Ancak, bu teklif gerçek değil ve sizi kandırmaya yönelik bir taktik.

Dolandırıcılarla iletişime geçtiğinizde, genellikle bir yapay zeka ile konuştuğunuzu anlayacaksınız. Yapay zeka size beğeni ve yorum yapmanızı, ardından para göndermeniz gerektiğini söyleyecek ve bu talimatları yerine getirecek.

Sonuç olarak, Instagram dolandırıcılarına karşı dikkatli olmalısınız. Profil fotoğraflarını, mesajlarını ve tekliflerini incelemek, bu tür dolandırıcılıklardan korunmanıza yardımcı olabilir. Sosyal medya güvenliğinizi sağlamak için bilinçli olun.

Son zamanlarda internet üzerinde dolaşan yeni bir dolandırıcılık yöntemi gündeme geldi. Sahtekarlar, kişilerin cep telefonlarına ulaşarak, farklı hesaplara toplamda 2 bin TL'ye yakın para gönderdiklerini söylüyorlar. Ancak bu işlem, sadece para transferinden ibaret değil. İşte bu yeni dolandırıcılık yöntemiyle ilgili detaylar:

Sahtekarlar Günlük 100 Kişiye Para Gönderiyor

Bu dolandırıcılık yöntemini kullanan sahtekarlar, her gün yaklaşık olarak 100 kişiye para transferi yapmaktadır. Ancak ilginç olan şey, bu transferlerin ücretini günün sonunda almalarıdır. Yani, gönderilen paraların alıcısı, işlem sona erdikten sonra ödeme yapıyor. Bu, sahtekarların izini sürmenin ve tespit etmenin daha da zorlaştığı bir durumu ortaya çıkarıyor.

Dolandırıcılar, kurbanlarına sadece para transferi için değil, aynı zamanda yapay zeka aracılığıyla da ulaşıyorlar. Bazı kişiler, bilinmeyen numaralardan gelen mesajları yanıtladıklarında, karşılarında bir yapay zeka buluyorlar. Bu yapay zeka, kullanıcılarla iletişim kuruyor ve para transfer işlemlerini gerçekleştiriyor.

Bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmak son derece önemlidir. Özellikle bilinmeyen numaralardan gelen mesajlara cevap verirken dikkatli olunmalıdır. Sahtekarlar, bazı kurbanlardan bir süre sonra daha fazla para talep edebilirler. Bu nedenle, kişisel bilgilerinizi paylaşmadan önce dikkatli olmak ve güvenliği ön planda tutmak her zaman akıllıca bir tercihtir.