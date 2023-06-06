Dizel fiyatlarına tarihi zam! Sürücüler kan ağlıyor! Bugün depoları doldurun! İşte 7 Haziran güncel dizel litre fiyatları

Sürücüler kan ağlıyor! Bugün depoları doldurun! İşte 7 Haziran güncel akaryakıt fiyatları... Dizel fiyatlarına tarihi zam- Sektör yetkilileri dün yaptıkları açıklamada motorine büyük bir zam geleceğini duyurmuşlardı. Ancak bugün yapılan son dakika açıklamasıyla zam bir günlüğüne ertelendi ve zamın 7 Haziran 2023 tarihinden sonra geçerli olacağı belirtildi. Dün açıklanan 1.42 TL'lik zam oranı ise bir miktar düşürüldü ve motorin litre fiyatına 1 lira 36 kuruşluk bir zam yapılacağı bildirildi. Zamın nedeni ise dolar kurundaki ve brent petrol varil fiyatındaki artışlar olarak açıklandı. Dolar kuru geçen ay 19 lira seviyelerinde seyrederken bu ay 21 lira 48 kuruş seviyesine kadar yükseldi. Bu yükselişle birlikte motorin litre fiyatına yüksek oranda bir zam yapılması kaçınılmaz hale geldi.

Son dakika açıklamasında motorin zammının bugün gece yarısından itibaren geçerli olacağı ve 7 Haziran 2023 tarihinden sonra zamın yürürlüğe gireceği belirtildi.

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde: