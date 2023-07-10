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Direktif verildi! Yarın 08.45’te emeklilere 5000 TL ve toplam 12.500 TL karşılıksız nakit ödeme yapılacak

Zam haberinin ardından bankalar da harekete geçti ve emekli maaşı alan vatandaşlara özel ödeme fırsatları sunulmaya başlandı.

Direktif verildi! Yarın 08.45’te emeklilere 5000 TL ve toplam 12.500 TL karşılıksız nakit ödeme yapılacak
Yayın Tarihi : 2023-07-10 18:58

Yarın 08.45’te emeklilere 5000 TL ve toplam 12.500 TL karşılıksız nakit ödeme yapılacak! Direktif verildi-  Zam haberinin ardından bankalar da harekete geçti ve emekli maaşı alan vatandaşlara özel ödeme fırsatları sunulmaya başlandı. Emekli maaşını taşıyan kişilere Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından 5.000 TL'ye kadar karşılıksız ödeme yapılacağı duyuruldu. Bu müjdeli haber bu sabah saatlerinde duyuruldu ve ödemeler yarın saat 08.30'da başlayacak. Cumhurbaşkanının talimatıyla gerçekleşecek olan ek ödeme detayları haberimizde yer almaktadır.

SSK, BAĞ-KUR ve 4C emeklileri, yeni zamlı maaşlarını öğrendiler. Emekliye enflasyon farkı ve refah payı dahil olmak üzere verilen zam oranı %25 olarak belirlendi. Emekliler, bu zam oranından memnun kalmadı çünkü beklentiler daha yüksek rakamlardaydı. Ancak, emeklilere müjdeli bir haber verildi. Emeklilere maaşlarına ek ödeme yapılacak. 

Cumhurbaşkanının talimatı üzerine kamu bankaları harekete geçti. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, emeklilere büyük bir ödeme müjdesi verdi. 7.500 TL ve üzeri maaş alan tüm emeklilere rekor bir ödeme yapılacak. Emekli maaşına ek yapılacak ödeme, 5.000 TL'ye kadar çıkabilecektir. Bu ödemeyi alabilmek için tek bir şart bulunur. 

Maaşını 3 yıllığına bu bankalardan birine taşıyan ve maaş müşterisi olan emekliler ödemeyi alabilecektir. SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi veya EYT emeklisi olmanız fark etmeyecektir. Kurum ayrımı yapılmadan ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, şubeye gitmeye gerek yoktur. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın mobil ve internet bankacılığı hizmetlerinden başvuru yapmak yeterlidir. Başvurularını yarın sabah yapanlar, 3 gün içinde ödemelerini alabilirler. 

SSK, BAĞ-KUR ve 4C emeklilerine yönelik olarak bankalar tarafından verilecek 5.000 TL'ye kadar karşılıksız ödeme başvuruları başlamıştır. Emekli maaşını Ziraat Bankası, VakıfBank veya Halkbank'ta alan kişiler, mobil veya internet bankacılığı hizmetlerinden başvurularını yaparak hızlıca ödemelerini alabileceklerdir. Bu ek ödemeler, emeklilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak ve nakit destek sağlayacaktır. Emeklilerin başvurularını yapmaları ve bu fırsatlardan yararlanmaları önemlidir.

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