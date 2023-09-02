Advert

Dilan Çiçek Deniz'in açıklaması Oğuzhan Koç'u rahatsız etti! Bomba gönderme

Son dönemde yüzündeki değişiklikle dikkat çeken oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süredir Oğuzhan Koç ile ilişkilendiriliyordu. Ancak güzel oyuncu, sosyal medya üzerinden "Hiç tanımadığım" ifadesini kullanarak tepki gösterdiğinde Koç rahatsız oldu. Bu tepkiye karşılık, Oğuzhan Koç'tan bir gönderme de gecikmedi.

Dilan Çiçek Deniz'in açıklaması Oğuzhan Koç'u rahatsız etti! Bomba gönderme
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-09-2023 11:57

Mert Yazıcıoğlu ile sürpriz bir ilişki yaşayan ve sessizce ayrılan Dilan Çiçek Deniz'in aşk hayatı gündemdeydi. Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, adının Oğuzhan Koç ile aşk dedikodularına karışmasının ardından sosyal medyada isyan etti.

Başlangıçta "Hiç tanımadığım Oğuzhan Koç ile" sözleriyle açıklama yapan oyuncu, daha sonra "Sadece 15 dakika kaldığım mekânda tesadüfen aynı karede yer aldığım ve yan yana durduğumuzu bile farketmediğim biriyle sormadan, araştırmadan yapılan haber, magazin haberciliği değil, kişilik haklarına tacizdir... Birisi kuyuya bir taş atıyor ve teyit edilmeden yapılan bu haberlerin insanlara verdiği psikolojik zarar maalesef düşünülmüyor. Bu habercilik anlayışının değişmesi için artık gereken neyse yapacağım" şeklinde konuştu.

Dilan Çiçek'in bu açıklaması ve kendisini tanımadığını belirtmesi, Oğuzhan Koç'u rahatsız etti.

Oğuzhan Koç, sosyal medyada bir konser paylaşımı yaparak güzel oyuncuya gönderme yaparak, "Beni tanıyanlara şarkılar söylediğim bir akşam" notunu ekledi.

Benzer Haberler
Zehra Güneş galibiyet pozuyla büyüledi! Survivor'ın yıldızı dayanamadı Zehra Güneş galibiyet pozuyla büyüledi! Survivor'ın yıldızı dayanamadı
Demet Özdemir'in festival tarzı olay oldu! Eteğinin fiyatı dudak uçuklattı Demet Özdemir'in festival tarzı olay oldu! Eteğinin fiyatı dudak uçuklattı
Pınar Deniz sezonu kapattı: Pınar Deniz sezonu kapattı: "Artık tatili bitirip Ceylin'i mi oynasan?"
Zeynep Bastık sevgilisiyle Çeşme'de aşk tazeledi! Zeynep Bastık sevgilisiyle Çeşme'de aşk tazeledi!
Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar! Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar! "Derdo club başkanı"
Caner Cindoruk, dizideki kızı ile aşk yaşıyor Caner Cindoruk, dizideki kızı ile aşk yaşıyor
ÇOK OKUNANLAR
Pınar Deniz sezonu kapattı:
  • 02-09-2023 10:26

Pınar Deniz sezonu kapattı: "Artık tatili bitirip Ceylin'i mi oynasan?"

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim
  • 01-09-2023 11:44

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!
  • 28-08-2023 14:21

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor
  • 30-08-2023 12:46

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor

Dilan Çiçek Deniz'in açıklaması Oğuzhan Koç'u rahatsız etti! Bomba gönderme
  • 02-09-2023 11:57

Dilan Çiçek Deniz'in açıklaması Oğuzhan Koç'u rahatsız etti! Bomba gönderme