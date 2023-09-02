Dilan Çiçek Deniz'in açıklaması Oğuzhan Koç'u rahatsız etti! Bomba gönderme

Mert Yazıcıoğlu ile sürpriz bir ilişki yaşayan ve sessizce ayrılan Dilan Çiçek Deniz'in aşk hayatı gündemdeydi. Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, adının Oğuzhan Koç ile aşk dedikodularına karışmasının ardından sosyal medyada isyan etti.

Başlangıçta "Hiç tanımadığım Oğuzhan Koç ile" sözleriyle açıklama yapan oyuncu, daha sonra "Sadece 15 dakika kaldığım mekânda tesadüfen aynı karede yer aldığım ve yan yana durduğumuzu bile farketmediğim biriyle sormadan, araştırmadan yapılan haber, magazin haberciliği değil, kişilik haklarına tacizdir... Birisi kuyuya bir taş atıyor ve teyit edilmeden yapılan bu haberlerin insanlara verdiği psikolojik zarar maalesef düşünülmüyor. Bu habercilik anlayışının değişmesi için artık gereken neyse yapacağım" şeklinde konuştu.

Dilan Çiçek'in bu açıklaması ve kendisini tanımadığını belirtmesi, Oğuzhan Koç'u rahatsız etti.

Oğuzhan Koç, sosyal medyada bir konser paylaşımı yaparak güzel oyuncuya gönderme yaparak, "Beni tanıyanlara şarkılar söylediğim bir akşam" notunu ekledi.