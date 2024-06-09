Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin'in İlk tatili Bodrum'da

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin, yeni ilişkileriyle dikkat çekiyor. Çift, birlikte çıktıkları ilk tatili Bodrum'da geçiriyor.
Tatilde denize giren Dilan Çiçek Deniz, suyun soğukluğundan şikayet edip üşüyünce çıkmak istedi. Ancak Rafael Cemo Çetin, sevgilisini ikna ederek denize girmesini sağladı.
Bir süre sonra suyun ısısına alışan Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle denizde keyifli anlar yaşadı. Çiftin tatildeki mutlu halleri ve romantik anları dikkat çekti.