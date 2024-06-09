Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin'in İlk tatili Bodrum'da

Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin, ilk tatilleri için Bodrum'u seçtiler. Ünlü oyuncu, denize girerken suyun soğukluğundan şikayet edip üşüyünce çıkmak istedi, ancak Çetin buna engel oldu.

Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin'in İlk tatili Bodrum'da
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-06-2024 09:50

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin, yeni ilişkileriyle dikkat çekiyor. Çift, birlikte çıktıkları ilk tatili Bodrum'da geçiriyor.

Tatilde denize giren Dilan Çiçek Deniz, suyun soğukluğundan şikayet edip üşüyünce çıkmak istedi. Ancak Rafael Cemo Çetin, sevgilisini ikna ederek denize girmesini sağladı.

Bir süre sonra suyun ısısına alışan Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle denizde keyifli anlar yaşadı. Çiftin tatildeki mutlu halleri ve romantik anları dikkat çekti.

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