Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu aşk mı yaşıyor?

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yaparken ayrılmıştı. İddiaya göre çift, Arnavutköy’de gittikleri bir mekanda kavga edip kül tablasını yere fırlatan oyuncu yeni aşka yelken açtı.

Güzel oyuncunun yeni aşkı da taze bekarlardan Mert Yazıcıoğlu... Yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile ayrılık kararı alan Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz Gazetemagazin'in haberine göre el ele görüntülendi.

Zekariyaköy’de bir mekanda görüntülenen çift mekana el ele girdi. Çiftin 1 haftadır görüştükleri birbirlerini tanıma aşamasında oldukları öğrenildi.