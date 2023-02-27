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Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu aşk mı yaşıyor?

Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çifti bir kaç gün önce Zekariyaköy’de bir mekanda görüntülendiler. İçeriye el ele giren çiftin 1 haftadır görüştükleri birbirlerini tanıma aşamasında oldukları öğrenildi. İşte detaylar...

Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu aşk mı yaşıyor?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-02-2023 10:39

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yaparken ayrılmıştı. İddiaya göre çift, Arnavutköy’de gittikleri bir mekanda kavga edip kül tablasını yere fırlatan oyuncu yeni aşka yelken açtı.

Güzel oyuncunun yeni aşkı da taze bekarlardan Mert Yazıcıoğlu... Yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile ayrılık kararı alan Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz Gazetemagazin'in haberine göre el ele görüntülendi.

Zekariyaköy’de bir mekanda görüntülenen çift mekana el ele girdi. Çiftin 1 haftadır görüştükleri birbirlerini tanıma aşamasında oldukları öğrenildi.

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