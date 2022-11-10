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GECCE MEKAN
Dilan Çiçek Deniz tarzıyla dikkat çekti!
Arnavutköy'de kameralara yansıyan Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla dikkat çekti.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-11-2022 13:47
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Dilan Çiçek Deniz, Arnavutköy’de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi.objektiflere yakalandı. Giyim tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu, yeni projeler okuduğunu söyledi.
‘Amadeus’ tiyatro oyunuyla izleyici karşısına çıkan Deniz, “Senaryolar var. Dijital platform ya da televizyon olabilir. Gelen tüm işleri değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.
Etiketler
Dilan Çiçek Deniz
Arnavutköy
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