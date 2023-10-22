Dil bilme şartı kaldırıldı! Almanya 60 bin TL maaşla işçi alımı başvuru şartları ve kadrolar belli oldu

Almanya, iş gücüne olan ihtiyacı nedeniyle işçi göçünü artırmayı hedefliyor. Son yıllarda genç nüfusun azalması, ülkenin ekonomik büyümesini sınırlayan en büyük faktörlerden biri haline geldi. Bu nedenle Almanya, işçi göçünü artırmak ve uluslararası iş gücünden yararlanmak için yeni yollar arıyor. İşte Almanya'da aranan yeni meslekler ve başvuru şartları:

İşçi Göçü İçin Kolaylıklar

Alman hükümeti, işçi göçünü artırmak amacıyla çeşitli kolaylıklar sunuyor. Son olarak Almanca dil bilme şartını kaldıran bir yasa tasarısı kabul edildi. Bu, Almanya'ya gelmek isteyen işçiler için büyük bir avantaj. Ayrıca, Alman vatandaşlığına geçiş imkanları da kolaylaşıyor. 67 yaşının üzerinde olanlar için vatandaşlık testi kaldırılacak ve ikamet süresi 5 yıla düşürülecek. Yasa tasarısının kısa süre içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Aranan Yeni Meslekler

Almanya'da iş arayanlar için birçok fırsat bulunuyor, özellikle aşağıdaki sektörlerde:

1. Aşçı

Aşçılar her zaman değerlidir ve gastronomi sektörü büyümeye devam ediyor. Almanya'da aşçılara olan talep yüksek.

2. İnşaat İşçisi

İnşaat sektörü, Almanya'da hala büyümeye devam ediyor. İnşaat işçileri için birçok fırsat bulunuyor.

3. Hemşireler, Hasta ve Yaşlı Bakıcıları

Sağlık sektörü, Almanya'da büyük bir sektördür ve hemşirelere, hasta ve yaşlı bakıcılarına olan talep her zaman yüksektir.

4. Kaynakçı

Metal ve ağır sanayi işçileri arasında kaynakçılara olan talep her zaman yüksektir.

5. İnternet Teknolojisi

IT teknisyenleri ve internet teknolojisi uzmanlarına olan talep büyümeye devam ediyor.

6. Ağır Sanayi ve Metal Sanayi İşçisi

Almanya, ağır sanayi ve metal sanayi işçilerine ihtiyaç duymaktadır.

7. Eğitim

Almanya'da eğitim sektörü de büyümeye devam ediyor. Özellikle öğretmenlere olan talep artmaktadır.

8. Sağlık Hizmetleri

Hemşirelerin yanı sıra diğer sağlık profesyonellerine olan talep de yüksektir.

9. Çocuk Yetiştiricileri

Almanya'da çocuk yetiştiricilerine olan talep artmaktadır.

10. IT Teknisyenleri

IT sektöründe çalışmak isteyenler için birçok fırsat bulunmaktadır.

11. Elektrik ve Elektronik Mühendisleri ve İşçiler

Teknik ve mekanik alanlarında uzmanlara olan talep büyüyor.

Başvurular genellikle 18-45 yaş aralığındaki kişilere açıktır. Bu sektörlerdeki işçilere ödenen maaşlar, asgari ücret olan 2.100 Euro'dan başlayarak yüksek nitelikli uzmanlar için 37.000 Euro'ya kadar çıkabilmektedir.

Almanya, işçi göçünü teşvik ederek ekonomik büyümeyi sürdürmeyi hedefliyor. Aranan meslekler ve işçi göçü fırsatları, iş arayanlar için büyük bir avantaj sunuyor. Bu nedenle, Almanya'da çalışma fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için harika bir dönem olduğunu söyleyebilirim.