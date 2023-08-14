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Diğer markaları hoplatan açıklama! OPEL Mokka'da müthiş indirim! 200.000 TL kredi 1,99 faiz oranıyla alabilirsiniz!

Opel Mokka da bu araç kampanyalarından nasibini alan modellerden biri oldu. Opel'in SUV modeli, satış rakamlarıyla öne çıkıyor ve daha üst seviyelere çıkmak isteyen firma, müşterilerine kolaylıklar sunuyor.

Diğer markaları hoplatan açıklama! OPEL Mokka'da müthiş indirim! 200.000 TL kredi 1,99 faiz oranıyla alabilirsiniz!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-08-2023 16:01

OPEL Mokka'da müthiş indirim! 200.000 TL kredi  1,99 faiz oranıyla alabilirsiniz! Diğer markaları hoplatan açıklama-  Gün geçtikçe sıfır kilometre araç sahibi olmak giderek daha zor hale geliyor. Ancak sektörü doğru okuyan firmalar, bu duruma çözüm olarak araç kampanyalarına ağırlık vermeye başladılar. İnsanların alım güçlerinin zorlandığı bir dönemde, bazı firmalar küçük de olsa kredi destekleri sunarak müşterileri teşvik etmeye başladılar. Bu kredi destekleri sayesinde müşteriler, sıfır kilometre otomobillerini daha kolay koşullarda sahip olabiliyorlar.

Opel Mokka da bu araç kampanyalarından nasibini alan modellerden biri oldu. Opel'in SUV modeli, satış rakamlarıyla öne çıkıyor ve daha üst seviyelere çıkmak isteyen firma, müşterilerine kolaylıklar sunuyor. Hem tasarımı hem de teknik özellikleri ile dikkat çeken Opel Mokka'nın farkını yaşamak isteyenler, taleplerini Opel'in yetkili satıcılarına iletiyorlar. Tedarik sorunlarının azalmasıyla birlikte Opel Mokka model aracı kısa sürede sahip olabiliyorlar.

Yeni Fiyat Listesi Belli Oldu!

Opel Mokka için firma yeni fiyat listesini açıkladı. Model, 3 farklı donanım seçeneği sunuyor ve bu seçeneklere göre fiyatlar değişiyor. Açıklanan yeni fiyatlar şu şekildedir:

  • Opel Mokka 1.2 Elegance 130 HP Benzin AT8: 1.415.900 TL
  • Opel Mokka 1.2 GS 130 HP Benzin AT8: 1.537.900 TL
  • Opel Mokka 1.2 Ultimate 130 HP Benzin AT8: 1.630.900 TL

Özel Kredi Kampanyası!

Opel Mokka için firma, müşterilere 200 Bin TL'ye kadar kredi desteği sunuyor. Bu kredi desteği 12 aylık vadeyle sunulurken aylık yüzde 1,99 oranında faiz uygulanıyor. Ayrıca Opel Mokka alacak olan müşterilere özel bir indirim sunuluyor. Sağlık çalışanları, polis, avukat, öğretmen, asker ve birinci derecede yakınları, bu indirimden faydalanabiliyorlar.

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