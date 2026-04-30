Devrim Özkan’ın Yeni Aşkı Fransız Voleybolcu mu? Aynı Kareler Ele Verdi!

Ekranların başarılı oyuncusu Devrim Özkan, özel hayatıyla magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile olan sekiz aylık ilişkisini 2025’in Ağustos ayında kesin olarak noktalayan ve barışma kapılarını kapatan Özkan, gönlünü bir başka sporcuya kaptırmış görünüyor.

Manzara Ele Verdi

Adı bir süredir Fransız voleybolcu Trevor Clevenot ile anılan Devrim Özkan, aşk iddiaları karşısında sessizliğini korusa da sosyal medya paylaşımları durumu ele verdi. İkilinin farklı zamanlarda ancak aynı yerden, aynı manzarayı paylaşması, dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Bu "tesadüf" paylaşımlar, ikilinin birlikte vakit geçirdiği ve aşk iddialarının gerçeği yansıttığı şeklinde yorumlandı.

Sosyal Medyada Yakın Takip

Fransa Milli Takımı ve Ziraat Bankası Ankara’da forma giyen smaçör Trevor Clevenot ile Devrim Özkan arasındaki etkileşim sadece manzara fotoğraflarıyla sınırlı değil. İkilinin sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerini takibe almaları da ilişkinin ciddileştiği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Torreira Sayfası Tamamen Kapandı

Lucas Torreira ile yaşadığı ayrılığın ardından işine odaklanan ve geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Sümeyye Aydoğan ile sette kavga ettiği iddialarını yalanlayan Devrim Özkan, özel hayatındaki bu yeni gelişmeyle hayranlarını şaşırttı. Torreira’nın barışma çabalarını karşılıksız bırakan güzel oyuncunun, Fransız voleybolcu ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.