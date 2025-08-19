Devrim Özkan’dan Sağlık Açıklaması: “İkinci Ameliyatımı Oldum”

Devrim Özkan, böbrek rahatsızlığı nedeniyle ikinci kez ameliyat olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu son durumu hakkında detaylı bilgi verdi.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2025 10:59

Devrim Özkan’dan Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Başarılı oyuncu Devrim Özkan, son günlerde sağlık sorunları nedeniyle gündeme geldi. Güzel oyuncu, böbrek rahatsızlığı sebebiyle ikinci kez ameliyat olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Özkan, “İkinci ameliyatımı oldum, kendime geliyorum. Ağrım var ama iyi hissediyorum” sözleriyle hayranlarını bilgilendirdi.

Hayranlarından Destek Yağıyor

Genç oyuncu, sağlık sorunlarını paylaşmasının ardından takipçilerinden binlerce geçmiş olsun mesajı aldı. Özkan, destek mesajlarını görmezden gelmedi ve “Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. Daha iyi olacağım” diyerek hayranlarına yanıt verdi. Ünlü isim, sağlığa dikkat çekerek “Özellikle böbreklere dikkat edin” uyarısında da bulundu.

Lucas Torreira ile Ayrılığı da Gündemde

Sağlık sorunlarının yanı sıra Devrim Özkan’ın özel hayatı da gündemden düşmüyor. Bir dargın bir barışık sürdürdüğü ilişkisini Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile kısa süre önce noktalayan Özkan, hem özel hayatı hem de sağlık mücadelesiyle dikkat çekiyor.

 

