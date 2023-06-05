Devletten olaya el koydu! Yarı fiyatına ikinci el araba satışı başladı! 236 bin, 340 bin ve 425 bin TL'ye Mercedes satılacak

Yarı fiyatına ikinci el araba satışı başladı! 236 bin, 340 bin ve 425 bin TL'ye Mercedes satılacak. Devletten olaya el koydu- Türkiye'de Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen gümrük ihaleleriyle ikinci el araba satışları devam ediyor. İşte uygun fiyatlı birçok marka ve modelin yer aldığı güncel satış listesi ve detayları. Araç almak isteyen vatandaşlar için önemli haberler! Türkiye'de Ticaret Bakanlığı, ikinci el araba satışlarını gümrük ihaleleriyle gerçekleştirmeye devam ediyor. Vatandaşların ilan sayfaları üzerinden araç alımıyla ilgili heyecan verici haberler de duyuruldu. Devletin resmi açıklamalarına göre, uygun fiyatlı 2. el araç satışları birçok marka ve model için resmen başlamış durumda. Detaylar gecce.com.tr'de

Ticaret Bakanlığı'nın gümrükten satışa çıkardığı ikinci el araçlar, farklı modellerde toplamda şu şekilde dağılıyor:

Audi marka 8 araç satışta.

BMW marka 2 araç satışta.

Citroen marka 2 araç satışta.

Dacia marka 2 araç satışta.

Fiat marka 5 araç satışta.

Ford marka 4 araç satışta.

Honda marka 1 araç satışta.

Hyundai marka 5 araç satışta.

Isuzu marka 1 araç satışta.

Kia marka 3 araç satışta.

Lada marka 1 araç satışta.

Mercedes-Benz marka 8 araç satışta.

Opel marka 3 araç satışta.

Peugeot marka 3 araç satışta.

Porsche marka 1 araç satışta.

Proton marka 1 araç satışta.

Renault marka 11 araç satışta.

Seat marka 1 araç satışta.

Skoda marka 4 araç satışta.

Toyota marka 2 araç satışta.

Volkswagen marka 13 araç satışta.

Volvo marka 1 araç satışta.

Gümrükten Araba Nasıl Alınr?

Ticaret Bakanlığı, gümrük üzerinden E-ihale yöntemiyle vatandaşlara ikinci el araçlara teklif verme imkanı sunuyor. Ticaret Bakanlığı, vatandaşlara ikinci el araçlara teklif verebilme imkanı sunmak için gümrük üzerinden E-ihale yöntemini kullanmaktadır. Satışa sunulan birçok araç belirli bölgelerde yer alır.