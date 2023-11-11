Devletten düşük faizli konut kredisi müjdesi! 180 ay vade ve ödeme detayları açıkladı

Bu durum karşısında devlet, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında vatandaşların konut alımlarını kolaylaştırmak için özel kredi fırsatları sunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konut Teşvik Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiç evi olmayan ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için özel bir kampanya duyurdu. Bu kampanya kapsamında ilk konut alımlarını teşvik etmek amacıyla finansal destekler verileceğini belirtti. Bu desteklerin, konut arzını artırma amacını taşıdığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yürütülen çalışmalarla destekleneceği ifade edildi.

Kredi Detayları ve Şartlar

İlk kez konut sahibi olmak isteyenler için sunulan bu kredi, düşük faiz oranı ve uzun vade seçenekleriyle dikkat çekiyor. Kredi detayları şu şekildedir:

1.20 düşük faiz oranı ile sunulacak krediden, daha önce evi olmayan kişiler yararlanabilecek.

5 milyon TL'ye kadar ekspertiz değeri olan konutlar için sunulan kredi miktarı, yeni düzenlemeyle yüzde 80'lere çıkarılacak.

Kampanyadan yararlanacak kişilerin, taşınmaz alacakları şehirde son 1 yıl içinde konut satmamış olmaları ve varsa hisseli konutlarında yüzde 50'den fazla hisseye sahip olmamaları gibi kriterler öne çıkacak.

Kredi Kampanyasının Önemi ve Etkisi

Bu kredi kampanyası, özellikle diğer bankaların konut kredi faiz oranlarının artması nedeniyle büyük ilgi görüyor. Kredi, 2023 yılının sonuna kadar yüzde 1,20 faiz oranı ve 180 ay vade ile sunulacak. Kredi ödeme planlarının detayları da yakın zamanda açıklanacak.

Konut Sahibi Olmanın Kolaylaşması

Bu kredi teşviki, konut fiyatlarının yükseldiği bu dönemde vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Düşük faiz oranları ve uzun vade seçenekleri, konut alımlarını daha erişilebilir hale getiriyor.

Devletin sunduğu bu kredi kampanyası, konut fiyatlarının yükselmesine karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kampanya, özellikle ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için cazip fırsatlar sunuyor.