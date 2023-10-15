Devletten Büyük Hibe Müjdesi! Başvurana Anında 150 Bin TL

150 bin TL hibe desteği! Bakan Vedat Işıkhan detayları sosyal medya üzerinden açıkladı.

Devlet, engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işlerini kurabilmeleri için büyük bir hibe desteği sunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son duyurusuna göre, bu destek engelli girişimci adayları için 150 bin TL'ye, eski hükümlü girişimci adayları içinse 110 bin TL'ye kadar ulaşıyor.

Hibe Desteğinin Detayları

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik hibe desteği hakkında bilgiler verdi. İŞKUR aracılığıyla sunulan bu desteğin amacı, vatandaşların hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olmaktır.

Başvuru Süreci ve Şartları

Vatandaşlar, hibe desteği ile ilgili detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için İŞKUR'un resmi web sitesini ziyaret edebilirler. Başvuruların kabul edileceği son tarih 15 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir. Adaylar, İŞKUR'un "Duyurular" bölümünden başvuru rehberine erişerek gerekli şartları ve başvuru sürecini öğrenebilirler.

Bakan Işıkhan'ın Mesajı

Bakan Işıkhan'ın sosyal medya paylaşımında, "Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimci adaylarına 150 bin TL'ye kadar, eski hükümlü girişimci adaylarına 110 bin TL'ye kadar hibe desteği veriyoruz." ifadelerine yer verildi. Bu, devletin engelli ve eski hükümlü vatandaşlara verdiği önemi ve destekleri bir kez daha gözler önüne seriyor.