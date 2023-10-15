Advert

Devletten Büyük Hibe Müjdesi! Başvurana Anında 150 Bin TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, devletin yeni bir hibe programını sosyal medya üzerinden duyurdu. Engelli ve eski hükümlü vatandaşlara iş kurma olanakları sağlamayı hedefleyen bu programla, engelli girişimcilere 150 bin TL, eski hükümlü girişimcilere ise 110 bin TL'ye kadar hibe desteği sunulacak.

Devletten Büyük Hibe Müjdesi! Başvurana Anında 150 Bin TL
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-10-2023 12:05

150 bin TL hibe desteği! Bakan Vedat Işıkhan detayları sosyal medya üzerinden açıkladı.

Devlet, engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işlerini kurabilmeleri için büyük bir hibe desteği sunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son duyurusuna göre, bu destek engelli girişimci adayları için 150 bin TL'ye, eski hükümlü girişimci adayları içinse 110 bin TL'ye kadar ulaşıyor.

Hibe Desteğinin Detayları

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik hibe desteği hakkında bilgiler verdi. İŞKUR aracılığıyla sunulan bu desteğin amacı, vatandaşların hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olmaktır.

Başvuru Süreci ve Şartları

Vatandaşlar, hibe desteği ile ilgili detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için İŞKUR'un resmi web sitesini ziyaret edebilirler. Başvuruların kabul edileceği son tarih 15 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir. Adaylar, İŞKUR'un "Duyurular" bölümünden başvuru rehberine erişerek gerekli şartları ve başvuru sürecini öğrenebilirler.

Bakan Işıkhan'ın Mesajı

Bakan Işıkhan'ın sosyal medya paylaşımında, "Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimci adaylarına 150 bin TL'ye kadar, eski hükümlü girişimci adaylarına 110 bin TL'ye kadar hibe desteği veriyoruz." ifadelerine yer verildi. Bu, devletin engelli ve eski hükümlü vatandaşlara verdiği önemi ve destekleri bir kez daha gözler önüne seriyor.

Benzer Haberler
Halkbank sazı eline aldı! Yalnızca kadınlara faizsiz 500 bin TL kredi müjdesi geldi Halkbank sazı eline aldı! Yalnızca kadınlara faizsiz 500 bin TL kredi müjdesi geldi
Emeklilere 12.500 TL'ye Kadar Promosyon! Hangi Banka Ne Kadar Ödüyor? Emeklilere 12.500 TL'ye Kadar Promosyon! Hangi Banka Ne Kadar Ödüyor?
Devlet 1 Milyon 310 Bin TL karşılıksız destek veriyor! KOSGEB'e başvuran nakit ödeme alacak! Devlet 1 Milyon 310 Bin TL karşılıksız destek veriyor! KOSGEB'e başvuran nakit ödeme alacak!
Az önce SGK duyurdu: Bu hastalığı olan çalışanlara yaş şartsız erken emeklilik geldi Az önce SGK duyurdu: Bu hastalığı olan çalışanlara yaş şartsız erken emeklilik geldi
2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli 18 ile 25 yaş arasındakilere faizsiz 150 bin TL başvuru şartları açıklandı 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli 18 ile 25 yaş arasındakilere faizsiz 150 bin TL başvuru şartları açıklandı
Bakan Vedat Işıkhan flaş olarak açıkladı! 150 bin TL hibe: Başvuru başladı Bakan Vedat Işıkhan flaş olarak açıkladı! 150 bin TL hibe: Başvuru başladı
ÇOK OKUNANLAR
Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı
  • 11-10-2023 20:27

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi
  • 11-10-2023 11:55

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...
  • 11-10-2023 20:41

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor
  • 11-10-2023 20:39

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!
  • 11-10-2023 12:07

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!