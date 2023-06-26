Devletten akılalmaz destek geldi! Ev hanımları emekli olup 12.000 TL maaş alacaklar!

Ev hanımları emekli olup 12.000 TL maaş alacaklar! Devletten akılalmaz destek geldi- Uzun süren seçim sürecinin ardından Türkiye'nin gözü şimdi verilen sözlere çevrildi. Ak Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da sıklıkla vurgulanan ev hanımlarına emeklilik kapısının aralanması için gerçekleştirilecek icraatlar büyük bir merakla bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın konuyla ilgili bir çalışma yaparak TBMM'de yasama sürecini tamamlaması gerekiyor. Peki, ev hanımlarına emeklilik imkanı nasıl sağlanacak?

EV HANIMLARI NASIL EMEKLİ OLABİLECEK?

Ev hanımlarının emekli olabilmeleri için kolaylıklar sağlanacak, ancak detaylar henüz netleşmedi. Ev hanımlarının belirli bir prim gün sayısını tamamlamaları istenecek ve sosyal güvenlik uzmanlarına göre, bu gün sayısı en az 3600 gün olacak şeklinde dile getiriliyor. Bununla birlikte, ev hanımlarına özel bir uygulama da yapılacağı bildirildi.

Ev hanımları, çocuk sayısına bağlı olarak emeklilik prim gün sayısında ve emeklilik yaşında indirim imkanına sahip olacaklar. Örneğin, hiç çocuğu olmayan bir ev hanımı 58 yaşında emekli olabilecekken, 3 çocuğu olan bir ev hanımının emeklilik yaşı 52'ye kadar düşebilecek. Aynı şekilde, toplanması gereken prim gün sayısında da indirim uygulanabilecek.

DEVLET HER AY DESTEK SAĞLAYACAK!

Ev hanımlarının emekli olabilmesi için SGK'ya prim ödemesi yapmaları gerekecek. İşverenlerinin olmayacağı düşünülerek isteğe bağlı sigorta yapılacak. Bunun için her ay prim ödemesi yapılması gerekecek. Şu anda bu prim ödemesi için aylık en az 3.200 TL gerekmektedir. Devlet, bu tutarın üçte birini her ay desteklemek için karşılayacak. Böylece ayda yaklaşık 1.000 TL, yılda ise yaklaşık 12.000 TL'lik bir destek sağlanmış olacak.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Ev hanımları, yüksek prim ödemeleri yapmadıkları için emekli olduklarında daha düşük bir emekli maaşı alacaklar. Şu anda en düşük emekli maaşı olarak 7.500 TL ödeme yapılmaktadır.