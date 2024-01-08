Devletin İşsizlere Yönelik Sosyal Yardımları: İstihdamın Kapılarını Açıyor

Son yıllarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım programlarını artırarak milyonlarca vatandaşa destek sağlamakta ve sosyal devlet anlayışının gereğini yerine getirmektedir. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından işsiz vatandaşlara yönelik özel bir sosyal destek programı yürütülmekte olup, işsizliği azaltarak istihdama katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Aile Bakanlığı'nın uyguladığı sosyal yardım programları sayısı 50'yi aşmış durumda ve her ihtiyaç sahibi, çeşitli gerekçelerle devletten nakit veya ayni destek alabilmektedir. Bu desteklerin çeşitlenmesi, ihtiyaç sahiplerine daha geniş kapsamda yardım sunulmasını sağlamaktadır. İhtiyaç sahipliği aranmayan bazı destekler, herkesin devletten yardım alabilmesine olanak tanımaktadır.

Devlet, işsiz vatandaşları desteklemek adına özel bir sosyal yardım çalışması yürütmekte ve bu çerçevede işsiz vatandaşların iş bulmalarına yardımcı olmaktadır. İhtiyaç sahipliği ilk şart olup, Aile Bakanlığı, bu kişilere düzenli sosyal yardım sağlamaktadır. Ancak bu yardımla sınırlı kalmayarak, 18-55 yaş arası, çalışmaya engeli olmayan vatandaşlar iş sahibi yapılmaktadır.

İşe Başlama Yardımı kapsamında Aile Bakanlığı ve İŞKUR ortak bir çalışma yürütmekte, işsiz vatandaşlar İŞKUR'a bildirildikten sonra uygun iş bulma sürecine dahil olmaktadır. İŞKUR, iş arayanlara uygun pozisyonları sağlayarak iş görüşmeleri düzenlemekte ve vatandaşların istihdama kavuşmalarına yardımcı olmaktadır. Bu sayede işsiz vatandaşlar, düzenli bir gelire ve en az asgari ücret düzeyinde bir maaşa sahip olmaktadırlar.