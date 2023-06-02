Devlet yapılmayanı yaptı! Sudan ucuza ikinci el araba satıyor: 65 bin TL, 150 bin TL ve 250 bin TL'ye taşıt satışı başladı 2023

65 bin TL, 150 bin TL ve 250 bin TL'ye taşıt satışı başladı 2023... Devlet yapılmayanı yaptı! Sudan ucuza ikinci el araba satıyor- Devlet, vatandaşlara ekonomik bir destek sağlamak amacıyla ucuz ikinci el araba satışını başlattı. Artan ikinci el araba fiyatlarıyla mücadele etmek isteyen vatandaşlar için 65 bin TL, 150 bin TL ve 250 bin TL'ye taşıt satışı imkanı sunuluyor. İkinci el araba piyasasındaki yüksek fiyatlar, birçok kişinin araba sahibi olma hayallerini zorlaştırmaktaydı. Bu durumun farkında olan devlet, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomik olarak rahatlamalarını sağlamak için bir adım attı.

Uygun fiyatlarla sunulan ikinci el araçlar, vatandaşlara fırsat sunuyor. İşte fiyatlar:

65 Bin TL'ye Taşıt Satışı: Ekonomik bir bütçeyle araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 65 bin TL'ye taşıt satışı başladı. Bu fiyat aralığı, daha küçük modellere ve düşük kilometreye sahip araçlara yönelik bir seçenek sunuyor.

150 Bin TL'ye Taşıt Satışı: Orta segment araçlara yönelik olarak sunulan bu fiyat aralığı, daha geniş bir model yelpazesini kapsıyor. 150 bin TL'ye taşıt satışıyla, daha fazla özelliklere sahip araçlara sahip olma imkanı sunuluyor.

250 Bin TL'ye Taşıt Satışı: Daha lüks ve üst segment araçlara yönelik olarak sunulan bu fiyat aralığı, daha yüksek performans ve daha fazla özellik sunan araçları içeriyor. 250 bin TL'ye taşıt satışıyla, daha prestijli bir araca sahip olma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Devletin bu adımıyla birlikte vatandaşlar, ekonomik şartlara uygun olarak araç sahibi olmanın avantajlarını yaşayabilecek. Ancak, bu kampanyadan yararlanmak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Detaylı bilgilere ve başvuru koşullarına resmi internet sitesi veya ilgili kurumların şubelerinden ulaşabilirsiniz.

Devletin ucuz ikinci el araba satışıyla vatandaşlara destek olması, ekonomik dengelerin korunmasına ve araç sahibi olma hayaline ulaşmanın önündeki engellerin kaldırılmasına büyük bir katkı sağlıyor. Bu fırsatı değerlendirerek, ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir araca sahip olabilirsiniz.

Duyurulara baktığımızda satışa çıkarılan toplam araçların modellere göre sayı dağılımı şu şekilde:

Audi marka 8 araç satışta. BMW marka 2 araç satışta. Citroen marka 2 araç satışta. Dacia marka 2 araç satışta. Fiat marka 5 araç satışta. Ford marka 4 araç satışta. Honda marka 1 araç satışta. Hyundai marka 5 araç satışta. Isuzu marka 1 araç satışta. Kia marka 3 araç satışta. Lada marka 1 araç satışta. Mercedes - Benz marka 8 araç satışta. Opel marka 3 araç satışta. Peugeot marka 3 araç satışta. Porsche marka 1 araç satışta. Proton marka 1 araç satışta. Renault marka 11 araç satışta. Seat marka 1 araç satışta. Skoda marka 4 araç satışta. Toyota marka 2 araç satışta. Volkswagen marka 13 araç satışta. Volvo marka 1 araç satışta.

Tüm araçlara bu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.eihale.gov.tr/ihaleler