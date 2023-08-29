Advert

Devlet vatandaşın sesine kulak verdi! Kullanılmayan otomobilleri ardı ardına satışa çıkarttı! BMW'ler, Audi'ler yarı fiyatına alınıyor

Son zamanlarda hem otomobil fiyatlarının artışı hem de kredi faizlerinin yükselmesi, otomobil almak isteyen birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratmış durumda.

Devlet vatandaşın sesine kulak verdi! Kullanılmayan otomobilleri ardı ardına satışa çıkarttı! BMW'ler, Audi'ler yarı fiyatına alınıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-08-2023 10:08

Son zamanlarda hem otomobil fiyatlarının artışı hem de kredi faizlerinin yükselmesi, otomobil almak isteyen birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratmış durumda. Bu yüksek fiyatlar, birçok kişinin yeni araç sahibi olma hayalini ertelemesine neden oluyor. Ancak Ticaret Bakanlığı'nın gümrük otomobil satışı, bu durumda umut vadeden bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Gümrük Otomobil Satışı Nedir?

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen gümrük otomobil satışları, genellikle hasarlı, kullanılamaz hale gelmiş veya yüksek kilometreli araçları içeriyor. Ancak bazı dönemlerde fırsat otomobiller de satışa sunularak kişilere uygun fiyatlı otomobil sahibi olma şansı sunuluyor. Üstelik Türkiye'de bulunmayan bazı modeller de bu sistem üzerinden temin edilebiliyor.

Fiyat Aralığı ve Çeşitlilik

Gümrük otomobillerinin fiyat aralığı genellikle 200 bin ile 400 bin TL arasında değişiyor. Ancak üst segmentte yer alan daha kaliteli ve lüks araçlar, milyon TL seviyelerine kadar çıkabiliyor. Bu otomobiller, çeşitli amaçlara hizmet edebiliyor. Bazı kişiler hurda otomobilleri alarak onları farklı şekillerde değerlendirirken, bazıları ise arızalı veya kozmetik sorunlu araçları yenileyerek kar elde ediyor.

İhale Sistemi ve Otomobil Alımı

Gümrük otomobilleri genellikle ihale sistemiyle satılıyor. İhaleye katılmak isteyenler, Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği ihale sayfasına üye olmalı ve istedikleri otomobile teklif verebilmek için teminat tutarını yatırmalı. Otomobil almak isteyenler, ihale sayfasında otomatik teklif oluşturarak da işlem yapabiliyorlar.

Otomatik Teklif Sistemi

Otomatik teklif, kullanıcıların en yüksek teklif tutarını sisteme girdikleri ve belirledikleri artış miktarı kadar otomatik olarak teklif veren bir sistemdir. Bu yöntem, kullanıcıların ihale sürecini daha kolay ve etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

 

Benzer Haberler
Teşkilat Dizisine Vedası Hüngür Hüngür Ağlattı Bakın Hangi Projede Karşımıza Çıktı Teşkilat Dizisine Vedası Hüngür Hüngür Ağlattı Bakın Hangi Projede Karşımıza Çıktı
İŞARET FİŞEĞİ YAKILDI! 1.98 faiz oranı ile 70.000 TL ŞAK IBAN'a Yattı İŞARET FİŞEĞİ YAKILDI! 1.98 faiz oranı ile 70.000 TL ŞAK IBAN'a Yattı
1,20 faiz oranı için kalem kırıldı! Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank atağa geçti 1,20 faiz oranı için kalem kırıldı! Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank atağa geçti
Hayaldi gerçek oldu İnterneti de olacak Vergisiz telefon hangi marka ve modeller kaç para Hayaldi gerçek oldu İnterneti de olacak Vergisiz telefon hangi marka ve modeller kaç para
Emekliye Ufukta Zam Görüldü Sabahın Köründe Zam Müjdesi Geldi En düşük 10.875 TL Emekliye Ufukta Zam Görüldü Sabahın Köründe Zam Müjdesi Geldi En düşük 10.875 TL
Böyle indirim dostlar başına! Tarım Kredi Markette son 48 saat! Yüzlerce indirimli ürün stoklarla sınırlı Böyle indirim dostlar başına! Tarım Kredi Markette son 48 saat! Yüzlerce indirimli ürün stoklarla sınırlı
ÇOK OKUNANLAR
O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!
  • 26-08-2023 15:23

O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek
  • 23-08-2023 10:05

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!
  • 26-08-2023 10:11

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek
  • 25-08-2023 08:36

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!
  • 28-08-2023 14:21

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!