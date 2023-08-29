Devlet vatandaşın sesine kulak verdi! Kullanılmayan otomobilleri ardı ardına satışa çıkarttı! BMW'ler, Audi'ler yarı fiyatına alınıyor

Son zamanlarda hem otomobil fiyatlarının artışı hem de kredi faizlerinin yükselmesi, otomobil almak isteyen birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratmış durumda. Bu yüksek fiyatlar, birçok kişinin yeni araç sahibi olma hayalini ertelemesine neden oluyor. Ancak Ticaret Bakanlığı'nın gümrük otomobil satışı, bu durumda umut vadeden bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Gümrük Otomobil Satışı Nedir?

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen gümrük otomobil satışları, genellikle hasarlı, kullanılamaz hale gelmiş veya yüksek kilometreli araçları içeriyor. Ancak bazı dönemlerde fırsat otomobiller de satışa sunularak kişilere uygun fiyatlı otomobil sahibi olma şansı sunuluyor. Üstelik Türkiye'de bulunmayan bazı modeller de bu sistem üzerinden temin edilebiliyor.

Fiyat Aralığı ve Çeşitlilik

Gümrük otomobillerinin fiyat aralığı genellikle 200 bin ile 400 bin TL arasında değişiyor. Ancak üst segmentte yer alan daha kaliteli ve lüks araçlar, milyon TL seviyelerine kadar çıkabiliyor. Bu otomobiller, çeşitli amaçlara hizmet edebiliyor. Bazı kişiler hurda otomobilleri alarak onları farklı şekillerde değerlendirirken, bazıları ise arızalı veya kozmetik sorunlu araçları yenileyerek kar elde ediyor.

İhale Sistemi ve Otomobil Alımı

Gümrük otomobilleri genellikle ihale sistemiyle satılıyor. İhaleye katılmak isteyenler, Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği ihale sayfasına üye olmalı ve istedikleri otomobile teklif verebilmek için teminat tutarını yatırmalı. Otomobil almak isteyenler, ihale sayfasında otomatik teklif oluşturarak da işlem yapabiliyorlar.

Otomatik Teklif Sistemi

Otomatik teklif, kullanıcıların en yüksek teklif tutarını sisteme girdikleri ve belirledikleri artış miktarı kadar otomatik olarak teklif veren bir sistemdir. Bu yöntem, kullanıcıların ihale sürecini daha kolay ve etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.