Devlet sağ gösterip sol vurdu! Gümrük otomobilleri satışa çıktı! İkinci el otomobiller 165 bin TL'den düşüğe ilana koyuldu

Gümrük otomobilleri satışa çıktı! İkinci el otomobiller 165 bin TL'den düşüğe ilana koyuldu! Devlet sağ gösterip sol vurdu- Son dönemde dolar kurundaki artışlar, araç fiyatlarına sürekli zamların yapılmasına sebep olmuş ve otomobil sahibi olmayı düşünen vatandaşları zor bir durumda bırakmıştır. Fakat Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan yeni bir fırsatla artık uygun fiyatlarla otomobil sahibi olmak mümkün hale gelmiştir. Gümrük otomobilleri olarak adlandırılan ve E-İhale Sistemi üzerinden satışa çıkarılan bu araçlar, yüksek talep görmektedir.

E-İhale Sistemi ile Uygun Fiyatlarla Otomobil Sahibi Olma İmkanı

E-İhale Sistemi, Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan ve kişilere uygun fiyatlarla otomobil sahibi olabilme imkanı tanıyan bir platformdur. İnternet üzerinde yüzlerce yeni ilanın yer almasıyla birlikte bu sistem, vatandaşlar arasında büyük ilgi görmektedir. Özellikle dolar kuru nedeniyle sürekli olarak artan araç fiyatları, bireyleri alternatif yöntemlere yönlendirmiştir.

E-İhale Sistemi ile Otomobil Fiyatları

Ticaret Bakanlığı tarafından satışa çıkarılan otomobillerin fiyatları 150 bin TL ile 260 bin TL arasında değişmektedir. Bu fiyatlar, aracın modeline ve özelliklerine göre belirlenen başlangıç fiyatlarına göre şekillenmektedir. E-İhale Sistemi'ne üye olarak bu ilanlara teklif vermek mümkündür.

Sistemden Nasıl Teklif Verilir?

E-İhale Sistemi'ne katılarak otomobil sahibi olmak oldukça basit bir süreçtir. İlk olarak sisteme üye olmanız ve giriş yapmanız gerekmektedir. İstediğiniz otomobil için teklif verebilmek için ilgili aracın başlangıç fiyatı kadar teminat tutarını hesabınızda bulundurmanız gerekmektedir.

Teklif verme işlemi sonrasında, ihaleyi kazanmanız durumunda otomobilin tam ödemesini sistem üzerinden tek tuşla gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için güvenli ödeme yöntemleri sunulmaktadır.

Otomatik Teklif Verme İmkanı

E-İhale Sistemi'nde kullanıcılar otomatik teklif verme imkanından da faydalanabilmektedir. Bu yöntem, kullanıcıların ihale için vermek istedikleri en yüksek teklif bedelini sisteme girerek, ihale bedeli bu tutara gelinceye kadar otomatik olarak teklif vermelerini sağlamaktadır. Bu şekilde, diğer kullanıcılar teklif artırmadıkça otomatik teklifiniz geçerliliğini korur.

Otomatik teklif vermek için, ihale sayfasındaki otomatik teklif alanına son teklif tutarınızı yazarak teklifinizi oluşturabilirsiniz. Teklifinizin geçerli olabilmesi için yeterli teminatınızın bulunması gerekiyor.