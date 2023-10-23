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Devlet para vanalarını açtı: 2.348 TL, 2.811 TL, 5.097 TL yardım dağıtılıyor!

Türkiye'de dar gelirli aileler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir dizi sosyal yardım programı yürütülmektedir.

Devlet para vanalarını açtı: 2.348 TL, 2.811 TL, 5.097 TL yardım dağıtılıyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-10-2023 08:40

Bu yardımlar, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla sunulmaktadır. Ancak bu yardımların alınabilmesi için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir.

İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım programları ve bu yardımlara dair şartlar:

1. Aile Yardımı:

Aile yardımı, dar gelirli ailelere yönelik bir sosyal yardım programıdır. Ailelerin muhtaçlık durumu gelir şartı ile ölçülmektedir. Bu ölçüm, aile içinde kişi başı düşen aylık ortalama gelirin hesaplanmasıyla yapılır. Ailenin toplam aylık geliri, ailede yaşayan kişi sayısına bölünür. Bu çıkan rakam net asgari ücretin üçte biri olan 3.800 TL'den fazla değilse, aile Aile Bakanlığı'na göre ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilir.

2. Yaşlı Aylığı:

Yaşlı aylığı, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik bir sosyal yardım programıdır. Bu kişilerin sosyal güvencelerinin olmaması gerekmektedir. Gelir şartı karşılandığında, aylık 2.348 TL sosyal yardım ödemesi yapılır.

3. Engelli Aylığı:

Engelli aylığı, 18 yaş üstü engelli vatandaşları hedefler. Gelir şartının karşılanması ve sosyal güvencenin olmaması koşuluyla engel oranına göre 1.874 TL veya 2.811 TL sosyal yardım ödemesi yapılır.

4. Engelli Yakını Aylığı:

Bu yardım, 18 yaşından küçük engelli çocukların bakımlarını üstlenen ailelere yöneliktir. Sosyal güvence olmaması ve gelir şartının karşılanması gerekmektedir. Engelli çocukların ailelerine bu şartlarda aylık 1.874 TL ödeme yapılır.

5. Kronik Hastalık Yardımı:

Tüberküloz veya Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) hastalığına sahip hastalar bu yardımdan faydalanabilirler. Gelir şartı veya sosyal güvence olmaması koşulu aranmaz ve bu hastalara aylık 5.097 TL ödeme yapılır.

6. Vefat Yardımı:

Sosyal yardım alan hanelerde yaşayan bir kişinin vefatı durumunda aileye vefat yardımı adı altında tek seferlik destek sağlanır. Aile Bakanlığı, cenaze masraflarına destek olmak amacıyla 1.623 TL tutarında ödeme yapar.

Bu sosyal yardımlar, dar gelirli ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olurken, muhtaçlık durumuna göre değişen şartlara tabidir. Yardım almak isteyen vatandaşların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurması ve gerekli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Her bir yardım programının kendi özel şartları bulunmaktadır ve başvuru süreçleri değişebilir. Bu nedenle, yardım almak isteyenlerin Bakanlık tarafından belirtilen şartları ve başvuru prosedürlerini dikkatlice incelemeleri önemlidir.

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