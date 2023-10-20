Devlet para musluklarını açtı! 250.000 TL geri ödemesiz, karşılıksız hibe verilecek

Geri ödemesiz olarak verilecek olan 250 bin TL'lik hibe desteği, Uzman Eller Projesi kapsamında sunulacak ve başvurular başladı. Bu kapsamlı destek programı, Türkiye'nin tarım ve kırsal kalkınma alanlarına büyük katkı sağlayacak.

Kimlere Verilecek?

Başvuruların başlaması ile birlikte çiftçiler arasında heyecan büyüyor. Ancak hibe desteğinin kimlere sağlanacağı konusu da merak ediliyor. Bakanlık, bu süreçte detaylı bilgilendirmeleri yaparak çiftçilere yol gösteriyor.

Uzman Eller Projesi, kırsal kalkınma desteklerini içeren geniş kapsamlı bir projedir. Bu projenin amacı, kırsal alanlarda yaşayan ve yaşamayı taahhüt eden kişilere tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun olan kişilere destek sağlamaktır.

Hangi Alanlarda Proje Yürütülebilir?

Bu projeye başvuran kişiler, bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde uygulayacakları projeler için geri ödemesiz olarak 250 bin TL hibe alabilirler. Bu, çiftçilerin sürdürülebilir tarım ve hayvancılık projelerini hayata geçirmelerine olanak tanır.

Toplamda 300 Milyon TL Hibe

Proje, en fazla projeye sahip olan il olarak Konya'da uygulanmaktadır. Konya, çiftçilerin tarım ve hayvancılık projelerine büyük ilgi göstermektedir. Bunun yanı sıra, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara ve İzmir gibi illerde de projelere yoğun başvurular alınmaktadır. Toplamda 1200 projeye 300 milyon TL hibe desteği sağlanacaktır.

Diğer Tarımsal Destekler

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik sadece bu hibe desteği ile değil, aynı zamanda çeşitli tarımsal destek ödemeleri ile de destek olmaktadır. Bu destekler arasında hayvan hastalığı tazminatı desteği, hububat-baklagil dane mısır desteği, yağlı tohumlu bitkiler desteği, toprak analizi desteği, anaç koyun desteği ve mazot-gübre desteği gibi önemli destekler bulunmaktadır.

Mazot ve gübre desteği, çiftçilere ekonomik açıdan büyük bir destek sağlamaktadır. Tarım sektörünün sürdürülebilirliğini ve gelişimini desteklemek amacıyla bu tür destekler önemlidir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin daha sürdürülebilir tarım ve hayvancılık projeleri hayata geçirmelerine yardımcı olacak büyük bir destek programı sunuyor. Hem geri ödemesiz hibe desteği hem de diğer tarımsal destekler, çiftçilerin gelirlerini artırarak tarım sektörünün büyümesine katkıda bulunacak. Bu fırsatları kaçırmamak için çiftçiler, başvurularını zamanında yapmalı ve bu desteklerden yararlanmalıdır.