Advert

Devlet kurumlarına yüzlerce yeni personel ve işçi alımı yapılacak! Başvuru şartları açıklandı

Devlet kurumları, birçok kişi için cazip bir kariyer fırsatı sunmaktadır. Yüksek maaşlar, sosyal haklar, iş güvencesi ve kariyer olanaklarıyla birçok kişi için ideal bir iş alanıdır. Eğer siz de devlet kurumlarında çalışmayı düşünüyorsanız, ilgili kurumların duyurularını takip ederek başvuru şartlarına ve sürecine dair bilgi alabilirsiniz.

Devlet kurumlarına yüzlerce yeni personel ve işçi alımı yapılacak! Başvuru şartları açıklandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-10-2023 08:49

Devlet kurumlarına olan bu yoğun ilginin ardında birçok sebep bulunmaktadır. Öncelikle, devlet kurumları, çalışanlarına sunduğu maaş ve diğer sosyal haklarla birçok kişi için cazip bir iş alanıdır. Ayrıca, devlet kurumlarında çalışmak, birçok kişi için prestijli bir kariyerin kapılarını aralamaktadır. Bu kurumlar, çalışanlarına sadece maaşla değil, aynı zamanda kariyer olanakları, eğitim fırsatları ve sosyal haklarla da destek olmaktadır.

Devlet Kurumlarına Başvuru Şartları Nelerdir?

Devlet kurumlarına başvurmak isteyen adayların karşılaması gereken bazı genel şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar, kurumdan kuruma ve kadrodan kadroya değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak kabul edilen bazı şartlar şunlardır:

  • T.C. vatandaşı olmak.
  • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • 18 yaşını doldurmuş olmak.
  • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak.
  • Türk Ceza Kanunu'na göre belirli suçlardan mahkum olmamak.
  • Atanacağı görevi yapmasına engel bir sağlık sorununun bulunmamak.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Devlet kurumlarına başvurular genellikle ilgili kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Adaylar, ilgili kurumun duyurular sayfasını takip ederek başvuru şartlarını ve başvuru sürecini öğrenebilirler. Ayrıca, İŞKUR üzerinden de devlet kurumlarına yapılacak personel alımları hakkında bilgi alabilir ve başvurularını bu platform üzerinden gerçekleştirebilirler.

https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/

   Kamu Memur Alım İlanları

   DHMİ Genel Müdülüğü Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 27.10.2023
   Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alım İlanı 27.10.2023
   Ankara Çankaya Belediyesi Memur Alım İlanı 27.10.2023
   Çankırı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 27.10.2023
   İstanbul Kadıköy Belediyesi Memur Alım İlanı 26.10.2023
   Karaman Başyayla Belediyesi Memur Alım İlanı 27.10.2023
   Kocaeli Gebze Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 27.10.2023
   Niğde Bozköy Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 26.10.2023
   Tokat Karayaka Belediyesi Memur Alım İlanı 27.10.2023
   İzmir Dikili Belediyesi Memur Alım İlanı 10.11.2023
   Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 03.11.2023
   Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Uzman Yardımcısı Alım İlanı 27.10.2023
   Bolu Gökçesu Belediyesi Memur Alım İlanı 10.11.2023
   Aydın Efeler Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım ilanı 22.11.2023
   Bartın Amasra Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 10.11.2023
   İstanbul Adalar Belediyesi Memur Alım İlanı 24.11.2023
   İstanbul Kartal Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 03.11.2023
   İzmir Karabağlar Belediyesi Zabıta Memuru Alım ilanı 17.11.2023
   Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım ilanı 10.11.2023
   İstanbul Maltepe Belediyesi Memur Alım İlanı 17.11.2023
   İstanbul Sarıyer Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 17.11.2023
   İzmir Güzelbahçe Belediyesi Memur Alım ilanı 01.12.2023
   Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman erbaş Alım ilanı 26.10.2023
   İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Memur Alım İlanı 01.12.2023
   Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Memur Alım İlanı 17.11.2023
   Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 01.12.2023
   İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 01.12.2023
   Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 24.11.2023
   Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Personel Alım İlanı 31.10.2023
   Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 22.11.2023
   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli Destek Personeli Alım İlanı 27.10.203
   Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 30.11.2023
   İstanbul Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.12.2023
   Adana Seyhan Belediyesi Zabıta Memuru Alım ilanı 01.12.2023
   Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli Mütercim Alım İlanı 03.11.2023
   Sahil Güvenlik Komutanlığı Memur Alım İlanı 10.11.2023
   Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.12.2023
   Mersin Mezitli Belediyesi Memur Alım İlanı 30.11.2023

Benzer Haberler
Mehmet Şimşek onayı verdi: 5-10-25-50 kuruş ve 1 TL madeni paralarla ilgili flaş gelişme Mehmet Şimşek onayı verdi: 5-10-25-50 kuruş ve 1 TL madeni paralarla ilgili flaş gelişme
En büyük kamu bankasında kredi faizi sil baştan değişti! Ziraat Bankası güncel taşıt, konut, ihtiyaç kredisi faiz oranları En büyük kamu bankasında kredi faizi sil baştan değişti! Ziraat Bankası güncel taşıt, konut, ihtiyaç kredisi faiz oranları
İş Bankası'ndan kişiye özel ödeme planıyla 250.000 TL borç kapatma kredisi verilecek İş Bankası'ndan kişiye özel ödeme planıyla 250.000 TL borç kapatma kredisi verilecek
180, 120 ay vade seçenekleri! Bu konut kredileri kira öder gibi ev sahibi yapıyor! Düşük faiz var, peşinat yok! 180, 120 ay vade seçenekleri! Bu konut kredileri kira öder gibi ev sahibi yapıyor! Düşük faiz var, peşinat yok!
5 yıl erken emeklilik geldi: 10 yıl hizmet ve 50, 51,52,53,54 ve 55 yaşında emeklilik hakkı duyuruldu 5 yıl erken emeklilik geldi: 10 yıl hizmet ve 50, 51,52,53,54 ve 55 yaşında emeklilik hakkı duyuruldu
Çok çocuklu ailelere devlet tarafından para desteği müjdesi! Dilekçeyi teslim edene yatıyor! Çok çocuklu ailelere devlet tarafından para desteği müjdesi! Dilekçeyi teslim edene yatıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?
  • 24-10-2023 14:16

Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma
  • 21-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!
  • 20-10-2023 09:45

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!
  • 23-10-2023 13:03

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!

Burcu Esmersoy
  • 19-10-2023 16:33

Burcu Esmersoy "İsrail'in yanındayım" paylaşımını beğenince ortalık karıştı! Hemen açıklama yaptı