Devlet kurumlarına yüzlerce yeni personel ve işçi alımı yapılacak! Başvuru şartları açıklandı

Devlet kurumlarına olan bu yoğun ilginin ardında birçok sebep bulunmaktadır. Öncelikle, devlet kurumları, çalışanlarına sunduğu maaş ve diğer sosyal haklarla birçok kişi için cazip bir iş alanıdır. Ayrıca, devlet kurumlarında çalışmak, birçok kişi için prestijli bir kariyerin kapılarını aralamaktadır. Bu kurumlar, çalışanlarına sadece maaşla değil, aynı zamanda kariyer olanakları, eğitim fırsatları ve sosyal haklarla da destek olmaktadır.

Devlet Kurumlarına Başvuru Şartları Nelerdir?

Devlet kurumlarına başvurmak isteyen adayların karşılaması gereken bazı genel şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar, kurumdan kuruma ve kadrodan kadroya değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak kabul edilen bazı şartlar şunlardır:

T.C. vatandaşı olmak.

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak.

Türk Ceza Kanunu'na göre belirli suçlardan mahkum olmamak.

Atanacağı görevi yapmasına engel bir sağlık sorununun bulunmamak.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Devlet kurumlarına başvurular genellikle ilgili kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Adaylar, ilgili kurumun duyurular sayfasını takip ederek başvuru şartlarını ve başvuru sürecini öğrenebilirler. Ayrıca, İŞKUR üzerinden de devlet kurumlarına yapılacak personel alımları hakkında bilgi alabilir ve başvurularını bu platform üzerinden gerçekleştirebilirler.

https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/

Kamu Memur Alım İlanları

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Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Memur Alım İlanı 17.11.2023

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli Destek Personeli Alım İlanı 27.10.203

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 30.11.2023

İstanbul Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.12.2023

Adana Seyhan Belediyesi Zabıta Memuru Alım ilanı 01.12.2023

Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli Mütercim Alım İlanı 03.11.2023

Sahil Güvenlik Komutanlığı Memur Alım İlanı 10.11.2023

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.12.2023

Mersin Mezitli Belediyesi Memur Alım İlanı 30.11.2023