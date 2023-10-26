Devlet kurumlarına yüzlerce yeni personel ve işçi alımı yapılacak! Başvuru şartları açıklandı

Devlet kurumlarına olan bu yoğun ilginin ardında birçok sebep bulunmaktadır. Öncelikle, devlet kurumları, çalışanlarına sunduğu maaş ve diğer sosyal haklarla birçok kişi için cazip bir iş alanıdır. Ayrıca, devlet kurumlarında çalışmak, birçok kişi için prestijli bir kariyerin kapılarını aralamaktadır. Bu kurumlar, çalışanlarına sadece maaşla değil, aynı zamanda kariyer olanakları, eğitim fırsatları ve sosyal haklarla da destek olmaktadır.
Devlet Kurumlarına Başvuru Şartları Nelerdir?
Devlet kurumlarına başvurmak isteyen adayların karşılaması gereken bazı genel şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar, kurumdan kuruma ve kadrodan kadroya değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak kabul edilen bazı şartlar şunlardır:
- T.C. vatandaşı olmak.
- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- 18 yaşını doldurmuş olmak.
- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak.
- Türk Ceza Kanunu'na göre belirli suçlardan mahkum olmamak.
- Atanacağı görevi yapmasına engel bir sağlık sorununun bulunmamak.
Başvurular Nasıl Yapılır?
Devlet kurumlarına başvurular genellikle ilgili kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Adaylar, ilgili kurumun duyurular sayfasını takip ederek başvuru şartlarını ve başvuru sürecini öğrenebilirler. Ayrıca, İŞKUR üzerinden de devlet kurumlarına yapılacak personel alımları hakkında bilgi alabilir ve başvurularını bu platform üzerinden gerçekleştirebilirler.
https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/
Kamu Memur Alım İlanları
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Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Memur Alım İlanı 17.11.2023
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 01.12.2023
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli Destek Personeli Alım İlanı 27.10.203
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İstanbul Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.12.2023
Adana Seyhan Belediyesi Zabıta Memuru Alım ilanı 01.12.2023
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli Mütercim Alım İlanı 03.11.2023
Sahil Güvenlik Komutanlığı Memur Alım İlanı 10.11.2023
Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.12.2023
Mersin Mezitli Belediyesi Memur Alım İlanı 30.11.2023