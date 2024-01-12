DEVLET Duyurdu! Kadın Girişimci Olan Herkese Destek! Kamu Bankası Yardım Edecek

DEVLET Duyurdu! Kadın Girişimci Olan Herkese Destek! Kamu Bankası Yardım Edecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-01-2024 20:34

Son yıllarda kadın girişimcilere yönelik devlet ve özel sektör destekleri hız kazanarak artıyor. Özellikle Halkbank, kadın girişimcileri desteklemek adına çeşitli kredi paketleri ve finansal destekler sunuyor. Bu destekler, işini kuran veya kuracak olan kadın girişimcilere önemli avantajlar sağlayarak iş dünyasında daha fazla yer almalarına olanak tanıyor.

Halkbank Kadın Girişimci Kredisi: Bir Adım Önde Başlamak İçin

Halkbank'ın sunduğu "Kadın Girişimci Kredisi" kapsamında, işini kurmuş veya kuracak olan kadın girişimcilere özel avantajlar sunuluyor. Bu kredi, işini kuran kadınlara 300 bin TL, henüz işletmesi kurulalı 6 ay dolmamış kadınlara ise 200 bin TL olarak sağlanıyor. Özellikle ilk 6 ay anapara ödemesiz olması ve ödeme süresinin 36 ay olarak belirlenmesi, kadın girişimcilere finansal rahatlık sağlıyor. Ayrıca ödemelerde esneklik sunularak, girişimci kadınlar 3 ayda bir faiz ödemelerini gerçekleştiriyor.

Halkbank KGF Kadın Girişimci Destek Paketi: Kefaletle Güçlenmek

Halkbank'ın Kadın Girişimciler için KGF (Kredi Garanti Fonu) destekli paketi, işyerini kısa süre önce açanlara 1 milyon 110 bin TL, daha uzun süre önce açmış olanlara ise 2 milyon 220 bin TL kredi imkanı sunuyor. Bu pakette de 12 ay anapara ödemesiz bir dönem bulunuyor ve ödemeler sonrasında 36 ay boyunca yapılıyor. KGF kefaleti ile desteklenen bu kredi, kadın girişimcilere güvenli ve avantajlı bir finansman seçeneği sunuyor.

Halkbank Okul Öncesi Özel Eğitim Kurumları Destek Paketi: Eğitime Katkıda Bulunmak

Halkbank, okul öncesi eğitim kurumu açmak isteyen kadın girişimcilere özel destek sunuyor. 500 bin TL'ye kadar destek kredisi verilen bu pakette, 6 ay anapara ödemesi yapılmadan, sonrasında ise 36 ay vadeli ödemelerle kadın girişimcilere finansal destek sağlanıyor. Dönem faizleri ise 1 aylık veya 3 aylık periyotlarla alınabiliyor.

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli Esnaf Kredisi: Halkbank'tan Güçlü Adımlar

Halkbank'ın sıfır faizli esnaf kredisi, 35 yaşına kadar olan kadınlara 300 bin TL, 1 yılı geçen işyeri olanlara ise 650 bin TL kredi imkanı sunuyor. Ustalık belgesine sahip olmak ve Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi bulundurmak şartıyla sunulan bu kredi, genç ve deneyimli kadın girişimcilerin işlerini daha da büyütmelerine destek oluyor.

Kadın Kooperatifleri Destek Paketi: Güç Birliğiyle Yüksek Adımlar

Üreten kadınlar için özel olarak oluşturulan Kadın Kooperatifleri Destek Paketi, Halkbank tarafından sunuluyor. Bu paket kapsamında ekipman alım kredisi, ticari araç alım kredisi, istihdam kredisi, işletme kredisi gibi çeşitli destekler sağlanıyor. Her bir alan için ayrı ayrı 25 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapılabiliyor.

Kadın Kooperatifleri KOSGEB Destek Paketi: İnovasyon ve Finansman Bir Arada

Halkbank'ın Kadın Kooperatifleri için KOSGEB destekli paketi, 300 bin TL'ye kadar finansman sağlıyor. İlk 6 ay anapara ödemesiz olan bu kredi, sonrasında aylık eşit taksitlerle ödeniyor. Ayrıca, KOSGEB tarafından sağlanan 3 puanlık faiz desteğiyle kadın girişimcilerin işleri daha da güçleniyor.

KOSGEB KOBİ Finansman Kredisi: Gençler ve Kadınlara Özel Destek

Halkbank'tan alınan KOSGEB KOBİ Finansman Kredisi, genel olarak 50 bin TL'ye kadar veriliyor. Ancak engelli, şehit yakını, gazi, gençler ve kadınlara özel olarak 70 bin TL'ye kadar finansman sağlanabiliyor. KOSGEB destekli işyeri açan ve KOBİ bilgi beyannamesi olan kadın girişimciler, bu krediden avantajlı faiz oranlarıyla faydalanabiliyor.

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