Devlet desteği az önce açıklandı! Volkswagen Polo sıfır ÖTV KDV'siz 407.984 TL'den satılacak!

Özellikle engelli vatandaşlar için bu muafiyet, araç sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürebiliyor. Peki, bu muafiyetten kimler faydalanabilir? Hangi araç modelleri bu kapsamda yer alıyor? İşte detaylar...

ÖTV, Türkiye'de tüketilen bazı mallar üzerinden alınan bir tüketim vergisidir. Otomobiller de bu vergi kapsamında yer alır. Ancak devlet, engelli vatandaşların toplumsal hayata daha aktif katılmalarını teşvik etmek ve ekonomik yüklerini hafifletmek amacıyla, belirli bir oranda engelli raporu olan vatandaşlara ÖTV muafiyeti sağlıyor. Bu sayede engelli vatandaşlar, ÖTV ödemeden sıfır araç sahibi olabiliyorlar.

ÖTV Muafiyeti Kimlere Uygulanır?

ÖTV muafiyeti, belirli bir oranda engelli raporu olan vatandaşlara uygulanır. Bu oranın üzerinde engelli raporu olan vatandaşlar, bayilerde araç bulunması durumunda bu fırsattan yararlanabilirler. Ancak bu muafiyetin uygulanabilmesi için aracın belirli bir fiyat sınırının altında olması gerekiyor. Şu an için bu sınır 1.004.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak artan araç fiyatları göz önüne alındığında, bu sınırın 1 milyon 300 bin TL'ye kadar yükseltilmesi gündemde.

2023 Volkswagen Polo ve ÖTV Muafiyeti

Volkswagen Polo, Türkiye'de oldukça popüler bir otomobil modelidir. 2023 model yılı için Volkswagen Polo'nun bazı versiyonları, ÖTV muafiyeti kapsamına girmektedir. İşte bu modeller ve fiyatları:

Volkswagen Polo Manuel 1.0L 80 Beygir 5 İleri İmpression:

2023 Engelli Araç Fiyatı: 376.754 TL

Volkswagen Polo Manuel 1.0L TSI 95 Beygir 5 İleri Life:

2023 Engelli Araç Fiyatı: 407.984 T

Volkswagen Polo Otomatik 1.0L TSI 95 Beygir 7 İleri DSG Life:

2023 Engelli Araç Fiyatı: 436.284 TL

Volkswagen Polo Otomatik 1.0L TSI 95 Beygir 7 İleri DSG Style:

2023 Engelli Araç Fiyatı: 493.446 TL

ÖTV muafiyeti, engelli vatandaşlar için büyük bir avantajdır. Ancak bu muafiyetten faydalanabilmek için belirli şartları taşımanız gerekmektedir. Eğer bu şartları taşıyorsanız, Volkswagen Polo gibi popüler otomobil modellerini ÖTV'siz bir şekilde satın alabilirsiniz. Ancak unutulmamalıdır ki, ÖTV muafiyeti sadece belirli bir fiyat sınırına kadar olan araçlar için geçerlidir. Bu sınırın üzerindeki araçlar için ÖTV muafiyeti uygulanmaz. Bu nedenle araç alırken bu detayları göz önünde bulundurarak hareket etmenizde fayda var.