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Dev şirket kapısına kilit vurdu! Bir dev marka daha iflas ediyor, batıyor: Atilla Yeşilada açıkladı

Pandemi süreciyle başlayan ve ardından gelen savaşlarla derinleşen küresel krizler, dünya çapındaki şirketleri derinden etkiliyor.

Dev şirket kapısına kilit vurdu! Bir dev marka daha iflas ediyor, batıyor: Atilla Yeşilada açıkladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-11-2023 11:33

Ekonomik dalgalanmaların sonucu olarak, önde gelen şirketlerden iflas haberleri art arda geliyor. Yakın zamanda, ABD'nin önde gelen şirketlerinden WeWork, büyük bir borç yükü ile iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu, ekonomi dünyasında büyük yankı uyandırdı.

WeWork'tan Şaşırtan İflas Başvurusu

ABD merkezli WeWork, yaklaşık 19 milyar dolarlık borcuyla iflasını açıkladı. Bu, New York merkezli ofis alanı kiralama şirketinin, alacaklıları ile yeniden yapılandırma anlaşması yapmak zorunda kaldığı anlamına geliyor. Şirket, yaşanan bu gelişmenin ardından iş modelini ve ofis kiralama portföyünü yeniden düzenlemeyi hedefliyor.

Atilla Yeşilada'dan Dikkat Çeken İflas Tahmini

Ekonomist Atilla Yeşilada, WeWork'ün ardından bir başka dev şirketin daha iflasın eşiğinde olduğunu belirtti. Yeşilada, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sıradaki şirketin AirBnB olabileceğini öne sürdü, bu tahmin ekonomi çevrelerinde geniş yankı buldu.

Pandemi Sonrası Şirketlerin Karşılaştığı Zorluklar

Dünya çapında tanınan ev paylaşım ve rezervasyon platformu Airbnb, pandemi kaynaklı zararlara karşı çıkmak için ciddi tedbirler almıştı. Krizin derinleşmesiyle şirket, nakit akışını korumak adına çalışanlarının yüzde 25'ini işten çıkarmıştı. Bu karar, şirket çalışanlarının 1900 kişiyi bulduğunu ve bu durumun hangi ülkeleri etkilediğine dair net bir bilgi verilmediğini ortaya koydu.

İşten Çıkarılan Çalışanlara Sağlanan Destek

Airbnb, işten çıkarılan çalışanlarına destek olmak amacıyla, 14 haftalık maaşlarına ek olarak her hizmet yılı için ek bir haftalık maaş ödeneceğini ve ABD'deki bir yıllık sağlık sigortası süresince sağlık desteği sağlayacağını açıkladı. Bu önlemler, özellikle ABD'de sağlık sigortasının yüksek maliyeti göz önünde bulundurulduğunda, işsiz kalan çalışanlar için önemli bir güvence oluşturuyor.

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